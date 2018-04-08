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Hüman Hatun kimdir Fatih Sultan Mehmed'in annesi müslüman mı?

Hüman Hatun kimdir Fatih Sultan Mehmed'in annesi müslüman mı?

Hüma Hatun kimdir, aslen nereli, müslüman mıydı ve kaç tane çocuğu var soruları merak konusu oldu. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi yine olay oldu. Herkes Mehmed'in annesi Hüma Hatun kimdir sorusunu merak etti. Hüma Hatun II. Murat'ın eşidiri ve 1449 yılında hayatını kaybetmiştir. Mezarı Bursa'dadır.

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Eklenme Tarihi: 08-04-2018 12:00 - Güncelleme: 08-04-2018 12:00

Hüma Hatun kimdir, aslen nereliydi, kaç yaşında öldü ve Hüma Hatun müslüman mıydı soruları merak konusu oldu. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde yine gündem oldu. Mehmed'in annesi Hüma Hatun'un hayatı en çok merak edilenleri arasına girdi. Peki Hüma Hatun kimdir...

HÜMA HATUN KİMDİR: Fatih Sultan Mehmed'in annesi Hüma Hatun II. Murat'ın eşidir. Hüma Hatun hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. 1449 yılında hayatını kaybetmiştir. Mezarı Bursa'dadır. Hüma Hatun veya Hatuniye Kümbedi olarak bilinmektedir. Hüma Hatun türbesinde herhangi bir isim yazmamaktadır fakat Bu türbeyi Farih sultan Mehmed'in annesi için yaptırdığı bilinmektedir. Fatih Sultan Mehmed'in annesinin adı Bursa'daki bir mahkeme kaydında Hüma Hatun olarak geçmektedir.

Babasının ismi bilinmemektedir. Yalnızca bir vakfiyede Hatun binti Abdullah, "Abdullah kızı" olarak geçer. Bu ibare, onun İslâmiyet’i sonradan kabul eden olduğuna delil olabilir. Zira, o dönemde mühtediler asıl babalarına değil, "bin Abdullah" veya "binti Abdullah" şeklinde, jenerik isim olarak Abdullah’a (Allah’ın kulu) isnad edilirdi.

HÜMA HATUN NERELİ, MÜSLÜMAN MI: Bazı kaynaklarda Fatih Sultan Mehmet’in annesinin Fransız olduğu, bazı batılı kaynaklarda ise bunun Fransız asıllı bir Yahudi olan Ester Stella olduğu kayıtlıdır.

Tarihçi Babinger ve yazar Lord Kinross’a göre Fatih'in annesi gayrimüslim bir köledir. Yine Babinger’e göre ölümünden sonra Türk-Acem efsanelerindeki cennetkuşu hümadan esinlenilerek Hüma Hatun olarak adlandırılmıştır.Türk tarihçi Halil İnalcık'a göreyse Fatih'in annesi cariye ve hıristiyandı.

Bursa'da bulunan türbesindeki kitabede Ağustos 1449 yazmakta olup, bu ölüm tarihi mi yoksa türbenin yapılış tarihi mi olduğu bilinmediğinden bu tarihte ya da daha önceki bir tarihte öldüğü düşünülmektedir.

FATİH SULTAN MEHMED HAYATI: Mehmed iki yaşına kadar Edirne’de kaldıktan sonra 1434'te sütninesi ve küçük ağabeyi Alâeddin Ali ile birlikte 14 yaşındaki büyük ağabeyi Ahmed'in Rum sancakbeyi olduğu Amasya’ya gönderildi. Burada ağabeyi Ahmed’in erken yaşta ölmesi üzerine Mehmed altı yaşında Rum sancakbeyi oldu (İnalcık’a göre şüpheli). Diğer ağabeyi Alâeddin Ali ise Manisa’da Saruhan sancakbeyi oldu. İki yıl sonra babaları II. Murad’ın talimatıyla iki kardeş yer değiştirdiler ve Mehmed Saruhan sancakbeyi oldu.

Mehmed'in eğitimi için babası çeşitli hocalar görevlendirdi. Ancak zeki olduğu kadar hırçın bir çocuk olan Mehmed'in eğitilmesi kolay olmadı. Sonunda babası heybetli ve otoriter bir alim olan Molla Gürani'yi görevlendirdi. Anlatılana göre Murad, Gürani’ye bir değnek vermiş ve Mehmed itaatsizlik ederse kullanmasını söylemişti. Molla Gürani Mehmed'e, dersini dikkate almayan bir öğrencinin hocası tarafından dövülmesi ile ilgili edebi bir cümleyi inceletmiş, Mehmed durumun ciddiyetini kavrayarak eğitimine önem vermeye başlamıştır.

Şehzade Mehmed’in medrese kökenli hocalarının yanı sıra bilgi edindiği Batılı şahsiyetler de bulunmaktaydı. Saruhan (Manisa) sarayında İtalyan hümanisti Anconalı Ciriaco ve saraydaki başka İtalyanlar onun Avrupa tarihi ile Antik Yunan filozoflarının hayatlarıyla ilgili kitaplar okumasına önayak olmuştu. Bu durum Şehzade Mehmed’e çok-kültürlülük kazandırmıştır. Topkapı Sarayı arşivinde bulunan II. Mehmed’in şehzadelik yıllarına ait olan karalama defterinde Latin harfleri, Arap harfleri, Roma büstlerini andıran insan çizimleri ve Osmanlı figürleri bulunmaktadır. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet’in Arapça ve Farsça’nın yanı sıra Latince, Yunanca ve İtalyanca bilmesi bu dönemdeki münasebetlerine dayandırılmaktadır.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • bu hainler 08 Nisan 2018 12:32 ya bu Dizi'''Taklitci Tipsizleri, Suriy'de savaşa gönderin.

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