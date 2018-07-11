Hüma Babuna kimdir Adnan Oktar kediciği gözaltına alındı mı?

Hüma Babuna kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Adnan Hoca'nın kediciği olan Hüma Babuna gözaltına alındı mı soruları bir anda gündem oldu. Profesör Cevat Babuna'nın kızı olan Hüma Babuna, kardeşi doktor Oktar Babuna'nın ardından Adnan Oktar'ın tayfasına katılmıştı.

Kedicik olan Babuna kızları : Oktar Babuna , Adnan Hoca'nın yoluna düştükten sonra ailesi ile olan tüm bağını koparttı. Oktar Babuna gibi Profesör Cevap Babuna'nın kızları Eda, Hüma, Ceyda, ve Tuğba ile torunları da Adnan Hoca'nın eline düştü. Kedicik olan 4 kardeş Adnan Oktar'ın ekranında sıkça boy gösteriyor.

ADNAN OKTAR CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA HÜMA BABUNA'DAN GELDİ: Adnan Oktar’a yakın isimlerden Hüma Babuna, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Hüma Babuna, Twitter’da “Şu anda bütün evlerimize polis baskını var İngiliz derin devletinin oyunu bu İngiliz derin devletinin Türkiye’deki oyunlarını deşifre ettiğimiz için tertemiz insanların evlerine baskın yapılıyor sayın Erdoğan’ı buradan bilgilendiriyorum daha evvel de fetoculerin komplosu oldu” mesajını paylaştı.

“Şu anda bütün Adnan Oktar hocam ve arkadaşlarımın evlerine polis baskını var İngiliz derin devletinin oyunu bu son zamanlarda yaptığımız faaliyetler neticesinde oluyor Allah tuzaklarını başlarına geçirsin” diyen Babuna, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik şu mesajları paylaştı:

“Sayın Cumhurbaşkanımı buradan bilgilendiriyorum şu anda yine İngiliz derin devletinin bir komplosuyla karşı karşıyayız Adnan Oktar Bey’in ve arkadaşlarının bulunduğu evlere polis baskını oluyor komplolara karşı müdahalesini istirham ediyorum.

Sayın Süleyman Soylu’yu buradan bilgilendiriyorum. Yeni bir komplo ile karşı karşıyayız polis baskınları oluyor Adnan Oktar Bey ve arkadaşlarıma baskın yapıyorlar , masum bir camiaya yapılan bu komploya dur deyin lütfen.”