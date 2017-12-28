Hülya'dan onay çıktı: Gençliğinde yapsın izin veriyorum

Son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Hülya Avşar, önceki gün kızı Zehra’yla İstinye Park’ta yemek yedi. Çıkışta muhabirlerle sohbet eden sanatçı, “Hamileyim” esprisine gelen yorumların kendisini şaşırttığını söyledi: “Bir şaka yapalım dedik, ortalık karıştı. Cinsiyetini soranlar bile oldu. Bir de ‘Ülkeyi terk edecekmiş’ dediler. Ben bu ülkede kalıp onları kovacağım!” Ünlü sanatçı gazetecilerin, “Sizi erkek arkadaşıyla tanıştırmak isterse tepkiniz ne olur?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Benim kızım ciddi düşündüğü birisini benimle tanıştırır. Tabii ki arkadaşları da olacak, gezecek tozacak da. Gençliğinde yapsın, ben izin veriyorum.” Twitter

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Son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Hülya Avşar, önceki gün kızı Zehra’yla İstinye Park’ta yemek yedi. Çıkışta muhabirlerle sohbet eden sanatçı, “Hamileyim” esprisine gelen yorumların kendisini şaşırttığını söyledi: “Bir şaka yapalım dedik, ortalık karıştı. Cinsiyetini soranlar bile oldu. Bir de ‘Ülkeyi terk edecekmiş’ dediler. Ben bu ülkede kalıp onları kovacağım!” “Sizi erkek arkadaşıyla tanıştırmak isterse tepkiniz ne olur?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Benim kızım ciddi düşündüğü birisini benimle tanıştırır. Tabii ki arkadaşları da olacak, gezecek tozacak da. Gençliğinde yapsın, ben izin veriyorum.” Twitter

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Son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Hülya Avşar, önceki gün kızı Zehra’yla İstinye Park’ta yemek yedi. Çıkışta muhabirlerle sohbet eden sanatçı, “Hamileyim” esprisine gelen yorumların kendisini şaşırttığını söyledi: “Bir şaka yapalım dedik, ortalık karıştı. Cinsiyetini soranlar bile oldu. Bir de ‘Ülkeyi terk edecekmiş’ dediler. Ben bu ülkede kalıp onları kovacağım!” “Sizi erkek arkadaşıyla tanıştırmak isterse tepkiniz ne olur?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Benim kızım ciddi düşündüğü birisini benimle tanıştırır. Tabii ki arkadaşları da olacak, gezecek tozacak da. Gençliğinde yapsın, ben izin veriyorum.” Twitter

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