Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar kimdir kızı Gülşah ile...

Ortaya atılan iddia çok konuşuluyor. Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan'ın damadı Ender Alkoçlar'ın Antalya'da tek başına katıldığı bir ihaleyi aldığı iddia edildi. Bu iddiaların ardından herkes 'Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar kimdir diye merak eder oldu. Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar ile evli Ender Alkoçlar... Hadi gelin Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar kimdir nereli kaç yaşında birlikte bakalım.

ENDER ALKOÇLAR KİMDİR; Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan mutlu bir evliliğe sahip. Peki Hülya Koçyiğit kızı Gülşah, damadı Ender Alkoçlar ve torunları Neslişah ile Aslışah Alkoçlar kimdir? Ailenin ünlü damadı da Engin Altan Düzyatan'dan başkası değil.

Gülşah Alkoçlar zengin işadamı Ender Alkoçlar ile evli. Alkoçlar turizm sektöründe iş yapıyor ve ultra lüks otelleri ile biliniyor. Gülşah Alkoçlar ile Ender Alkoçlar'ın 2 çocukları oldu.



Fotoğrafta gördükleriniz Hülya Koçyiğit ile eşi Selim Soydan ve torunları. Kızları Gülşah'tan iki torunu olan Hülya Koçyiğit onlara çok düşkün bir anneanne.

Hülya Koçyiğit'in büyük torunu Neslişah Alkoçlar. Onu Engin Altan Düzyatan ile yaptığı evlilikle tanıyoruz.

Hülya Koçyiğit'in diğer torunu da Aslışah Alkoçlar. Üniversiteden yeni mezun olan Aslışah Alkoçlar henüz bekar.

İHALE ALDIĞI İDDİA EDİLDİ; Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında yapılan ticari ünite ve tesisleri kiraya vermek üzere ihaleye çıkardı. Belediyenin web sitesinden canlı yayınlanan ihaleye tek firma olarak katılan Alkoçlar Turizm- Senantalya Turizm iş ortaklığı, 8 milyon 500 TL teklif verdi. Daha sonra tek katılımcı olarak ihaleyi aldı.