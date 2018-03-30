  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVNun Okulları için ilk aşama
ADVTrendyol'da alışveriş festivali
eposta yazdır zoom+ zoom-

Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar aldığı ihaleyle olay oldu

Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar aldığı ihaleyle olay oldu

Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar ile evli olan damadı Ender Alkaçlor aldığı ihale ile sosyal medyada gündem oldu. Ender Alkoçlar'ın Antalya Konyaaltı Plajı ihalesini kaptığı ortaya çıktı. İhalenin kazananı damat olunca Hülya Koçyiğit'i o sözleri de tartışma konusu oldu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 30-03-2018 12:41 - Güncelleme: 30-03-2018 12:41

ANTALYA'da Konyaaltı Sahili projesi ihalesini Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın sahibi olduğu Alkoçlar Anonim Şirketi kazandı. Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar'ın da yönetim kurulu olduğu şirketin ihaleyi alış şekli sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahil Projesi kapsamındaki Müze Meydanı/Varyant, Beach Park ve Akdeniz Bulvarı’nda bulunan büfe ve ticari yapıları ve tesisleri kiraya vermek üzere ihaleye çıktı. Milyonluk ihaleye katılan tek firma Hülya Koçyiğit'in damadının şirketi Alkoçlar Turizm Seyahat Anonim Şirketi oldu. İhaleyle birlikte 53 büfe, 40 işyeri, 2 kafe, 1 çay bahçesi ve 12 tuvaletin 8 yıllığına işletmesi damat Ender Alkoçlar'a geçti. Ender Alkoçlar'ın bunun için ödediği rakam ise 8.5 milyon lira oldu.

İHALE NİYE TARTIŞILIYOR? : İhaleyi alan kişi Hülya Koçyiğit'in damadı olunca sosyal medyada tartışma çıktı. Damada kıyak çekildiği iddiaları gündeme gelirken, Hülya Koçyiğit'in AK Parti'ye yakın olması da buna gerekçe gösterildi.

ENDER ALKOÇLAR KİMDİR? : Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar ünlü işadamı Ender Alkoçlar ile evli. Hülya Koçyiğit'in  torunları Aslışah ve Neslişah Alkoçlar'ın babası olan Ender Alkoçlar, Diriliş dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın da kayınpederi oluyor. 

HÜLYA KOÇYİĞİT NE DEMİŞTİ? : Hülya Koçyiğit AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ı taktir eden sözleri ile gündem olmuştu. Damadın bu övgüden faydalandığı iddia ediliyor. Hülya Koçyiğit şunları söylemişti; 'Bu ülkede kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür. Yaptıklarından dolayı bir gün herkes Erdoğan’ı takdir edecek".

Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar kimdir kızı Gülşah ile...

Hülya Koçyiğit'in eşi, kızı ve torunları! Bir de ünlü damadı var

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar aldığı ihaleyle olay oldu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 30 Mart 2018 12:50 "Milyonluk ihaleye katılan tek firma Hülya Koçyiğit'in damadının şirketi" YORUMSUZ.....

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro