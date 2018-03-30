Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar aldığı ihaleyle olay oldu

ANTALYA'da Konyaaltı Sahili projesi ihalesini Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın sahibi olduğu Alkoçlar Anonim Şirketi kazandı. Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar'ın da yönetim kurulu olduğu şirketin ihaleyi alış şekli sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahil Projesi kapsamındaki Müze Meydanı/Varyant, Beach Park ve Akdeniz Bulvarı’nda bulunan büfe ve ticari yapıları ve tesisleri kiraya vermek üzere ihaleye çıktı. Milyonluk ihaleye katılan tek firma Hülya Koçyiğit'in damadının şirketi Alkoçlar Turizm Seyahat Anonim Şirketi oldu. İhaleyle birlikte 53 büfe, 40 işyeri, 2 kafe, 1 çay bahçesi ve 12 tuvaletin 8 yıllığına işletmesi damat Ender Alkoçlar'a geçti. Ender Alkoçlar'ın bunun için ödediği rakam ise 8.5 milyon lira oldu.

İHALE NİYE TARTIŞILIYOR? : İhaleyi alan kişi Hülya Koçyiğit'in damadı olunca sosyal medyada tartışma çıktı. Damada kıyak çekildiği iddiaları gündeme gelirken, Hülya Koçyiğit'in AK Parti'ye yakın olması da buna gerekçe gösterildi.

ENDER ALKOÇLAR KİMDİR? : Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar ünlü işadamı Ender Alkoçlar ile evli. Hülya Koçyiğit'in torunları Aslışah ve Neslişah Alkoçlar'ın babası olan Ender Alkoçlar, Diriliş dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın da kayınpederi oluyor.

HÜLYA KOÇYİĞİT NE DEMİŞTİ? : Hülya Koçyiğit AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ı taktir eden sözleri ile gündem olmuştu. Damadın bu övgüden faydalandığı iddia ediliyor. Hülya Koçyiğit şunları söylemişti; 'Bu ülkede kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür. Yaptıklarından dolayı bir gün herkes Erdoğan’ı takdir edecek".

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