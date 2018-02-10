Hülya Koçyiğit:'Bu ülkede baskı yok herkes Erdoğan'ı takdir edecek

Türk sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit, siyasi gündeme dair tartışılacak yorumlar yaptı. Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Koçyiğit, ''Bu ülkede kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür. Yaptıklarından dolayı bir gün herkes Erdoğan’ı takdir edecek. 'İyi ki üçüncü havalimanı yapıldı yoksa perişan olacaktık' diyecek herkes. 'Kim yaptırdı bunu?' dediklerinde ise Recep Tayyip Erdoğan döneminde yapıldığını anlayacaklar'' dedi. Koçyiğit'in sözleri sosyal medyada da olay oldu.
- Hükümete yakın olduğunuzu açıkladığınız için çok eleştirildiniz.
Defalarca çok net biçimde açıkladım; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ben çok başarılı buluyorum. Ben her zaman dürüst oldum. Eleştiriye de açığım. İsteyen istediğini söylesin.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sevmenizin ana nedeni ne?
Sevmekten öte takdir ediyorum. Çok da destekliyorum. Ama eğitimin düzeltilmesi konusunda kendisinden beklentimiz var. Sanat konusunda da daha büyük teşviklere ihtiyaç duyuyoruz.
BU ÜLKEDE KİMSE BASKI ALTINDA DEĞİL BİLAKİS HERKES FAZLA ÖZGÜR
- Şu an Türkiye’yi nasıl buluyorsunuz?
Söylenildiği kadar baskı olduğunu düşünmüyorum. Bundan daha açık bir toplum görmedim ben. Bir kere böylesine bir iletişim çağında yaşarken, sosyal medya hayatımızın bu kadar içindeyken kim kendini baskı altında hissedebilir ki? Kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür. Çok fazla atıp tutuyorlar.
- CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’nü çok inandırıcı bulmadığınızı söylemiştiniz.
Kemal Kılıçdaroğlu birçok hayati konuda sesini çıkarmayıp kendi milletvekili Berberoğlu hapse girince “Adalet istiyorum” dedi. Daha sonra birileri kendisine “Herkes için adalet” istemesini söyledi. Oysa Kılıçdaroğlu kendi milletvekili için yürüyüşe, yola çıkmıştı. Keşke sadece bu konu için değil, herkesi ilgilendiren genel konular için yola çıksaydı demiştim. O da yanlış anlaşıldı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER