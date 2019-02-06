Hülya Koçyiğit ekrana dönüyor! İşte yeni kanalı

Sinemayla ilgili bir programla tekrar ekranda olacağını söyleyen Hülya Koçyiğit, "TRT 2 kültür sanat kanalı açılıyor bildiğiniz gibi. Orada bir Türk sinemaları söyleşileri yapacağım" dedi.

Hülya Koçyiğit ekrana dönüyor! İşte yeni kanalı

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Hülya Koçyiğit, Dünya Kanser Günü nedeniyle düzenlenen söyleşide yaşadığı tedavi sürecini ve kanseri nasıl yendiğini anlattı. Emek Sineması'nda sevenleriyle buluşan Koçyiğit, kanser tedavisinde erken teşhisin büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Koçyiğit, sevenlerine yeniden ekranlara döneceğinin müjdesini de verdi.

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Hülya Koçyiğit ekrana dönüyor! İşte yeni kanalı

''SİNEMAYI ÇOK ÖZLEDİM'': Sinemayla ilgili bir programla tekrar sevenleriyle buluşacağını açıklayan Koçyiğit şöyle konuştu: “Ben galiba sinemayı çok özledim. TRT 2 kültür sanat kanalı açılıyor bildiğiniz gibi. Orada bir Türk sinemaları söyleşileri yapacağım. Sinemadan sevdiğim yönetmen, oyuncu dostlarımı davet edip onlarla söyleşi yapacağım. Türk sineması bizim hazinemiz, tarihimiz, kültürümüz. Onu bir kez daha anmış olacağız.”

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Hülya Koçyiğit ekrana dönüyor! İşte yeni kanalı

"BENİM İÇİN BİLİM KURULU ÜYELİĞİNDE ÖN PLANDA SİNEMA VAR": Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine atanmasıyla ilgili konuşan Koçyiğit, "55 yıldır, sinemanın ve sanatın içinde yer alan bir insan olarak böyle bir göreve beni layık gördüğü için öncelikli olarak Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Kurul olarak ilk toplantımızı yapmadık. Bir araya geldiğimiz zaman, görev dağılımı yapılacak. Benim mesleğim sinema, sinema sanatçısıyım. Benim için ön planda elbette ki sinema var. Planlarımızı yaptık, zamanı geldiğinde kamuoyuna açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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Hülya Koçyiğit ekrana dönüyor! İşte yeni kanalı

"ANITKABİR'DE EN İYİ SANATÇI OLMAK İÇİN AND İÇTİM": Hülya Koçyiğit, daha önce 8 yaşında annesi ile birlikte gittiği Anıtkabir ziyaretinden bahsederken "Anıtkabir'de, Atatürk'ün huzurunda annem bana ant içirdi. Annem, Atatürk'ün huzurunda benden 3 şey için söz vermemi isteyerek, 'Bu ülkenin en iyi, en büyük sanatçısı olacaksın ve yaptığın işi en iyi yapan insan olacaksın' demişti. Ben de 'Söz veriyorum, söz veriyorum, söz veriyorum' demiştim. Annem, söylemiş, ben de tekrar etmiştim. Yıl, 1954'tü ama, hala dün gibi aklımda. Mesleğim de en iyi olmak, anneme verdiğim sözü tutmak için, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda ant içtim" sözlerine yer vermişti.

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