Hülya Avşar'ın arabalı dans videosu 'hileli' çıktı

Hareket halindeki arabadan inerek dans edilen sosyal medyanın yeni akımı ‘Kiki challenge’a Türkiye’den dahil olan ilk ünlü Hülya Avşar oldu.

Hülya Avşar'ın arabalı dans videosu 'hileli' çıktı

Hareket halindeki arabadan inerek dans edilen sosyal medyanın yeni akımı ‘Kiki challenge’a Türkiye’den dahil olan ilk ünlü Hülya Avşar oldu. Avşar’ın yolda hareket halindeki arabanın direksiyonundan inip Rapçi Drake’in ‘In my feeling’ şarkısıyla dans ettiği, daha sonra hızlanan arabanın peşinde koştuğu video tartışma başlattı.

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Hülya Avşar'ın arabalı dans videosu 'hileli' çıktı

Yolda giden arabayı bırakıp dans edenlere trafiği tehlikeye sokmaktan işlem yapılıp 235 lira ceza kesilir ve sürücünün hastaneye kontrole götürülmesi gerekir Sosyal medya fenomeni Shiggy'nin başlattığı ve onun adıyla da anılan bu trende göre insanlar, hareket halindeki arabadan inip dans ederken çekilen videolarını paylaşıyorlar.

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Hülya Avşar'ın arabalı dans videosu 'hileli' çıktı

Şarkının içinde geçen 'kiki' sözcüğünden yola çıkılarak 'Kiki challenge' etiketiyle paylaşılan yüzlerce benzer video, dünyada bir akım haline gelmiş durumda.

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Hülya Avşar'ın arabalı dans videosu 'hileli' çıktı

Daha önce buzlu su dolu kovanın baştan aşağı dökülmesi şeklinde yapılan 'Ice bucket challenge' modasına da uyan Hülya Avşar, 'Kiki challenge' Türkiye'de ilk uygulayan ünlülerden oldu. Tatilini geçirdiği Ayvalık'ta giden arabadan inerek dans eden ve daha sonra hızlanan arabanın peşinden koşan Avşar'ın videosu kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi. Ancak arabanın fren ışıklarının yanması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı ve arabayı başka birinin kullandığı ortaya çıktı. Avşar kızı videoyu bir arkadaşıyla çektiğini açıkladı.



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