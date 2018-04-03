Hülya Avşar'dan şaşırtan sözler: Evlenmem aşkımı yaşarım

Hülya Avşar, arkadaşı Mengü Asasagun ve Levent Cengizhan’ın nikah şahidi oldu. “Evlenmiyorum, bari şahit olayım” diyerek espri yapan Avşar kızı, “Ne zamandır böyle bir masaya oturmadım. Filmlerden bahsedersem çok oturmuşumdur, dermişim” diyerek herkesi güldürdü.

Aile olmakla ilgili konuşan oyuncu, “Yuva kurmak gerçekten çok güzel. Geliyorum, gidiyorum, belki birini bulurum diye ama o da yok, nerede” dedi. Nikah masasında muzipliklere devam eden Avşar, gelinden çiçeği kendisine atması için ricada bulundu.

