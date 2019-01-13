Hülya Avşar'dan Saadettin Saran ve Emina Jahovic aşkına olay yorum

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar’ın kardeşi Helin Avşar, ailesiyle birlikte Tarabya’da bulunan bir mekanda kutlama yaptıkları fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Avşar, fotoğrafın altına ise “Aile candır” notunu düştü.
Hülya Avşar, gece sonunda hesap ödemeye doğru giderken gazetecilerin beklediğini gören şarkıcı, yeğeniyle basın mensuplarının yanına geldi.
Muhabirlerin "Yeğeninizle gece boyunca vakit geçirdiniz. Bebek hasretiniz mi var yoksa?" sorusuna Hülya Avşar, gülerek "Benim için hayır. Ama torun için birkaç sene sonra normal bence. Benden çok küçük insanların torunu var. Artık torun sahibi olmanın yaşı hiç belli olmuyor " dedi.
Geçtiğimiz sene çıkardığı Selfi adlı sinema filminin gişede 2 bin 487 kişi izlenme ile dibe vurması hakkındaki sorulara Hülya Avşar, "Üretilen hiçbir şey için pişman değilim. Gün gelir hak ettiği yeri bulur. Ama asla pişman değilim" dedi.
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