Hülya Avşar'dan Saadettin Saran ve Emina Jahovic aşkına olay yorum

Muhabirlerin "Yeğeninizle gece boyunca vakit geçirdiniz. Bebek hasretiniz mi var yoksa?" sorusuna Hülya Avşar, gülerek "Benim için hayır. Ama torun için birkaç sene sonra normal bence. Benden çok küçük insanların torunu var. Artık torun sahibi olmanın yaşı hiç belli olmuyor " dedi.

