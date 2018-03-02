Hülya Avşar'dan Mehmet Aslantuğ'a: Ben seni nasıl kaçırmışım

Star TV ekranlarında yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin bu haftaki konuğu Mehmet Aslantuğ olacak. Aslantuğ ve Hülya Avşar'ın arasında geçen konuşmalar çok konuşulacağa benziyor.Avşar kızı, yıllar önceki pişmanlığını programda dile getirdi. Tecrübeli oyuncuya "Ben seni nasıl kaçırmışım." diyen Avşar kızına Aslantuğ'un eşi Arzum Onan'ın ne diyeceği merak konusu oldu. Gözler Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan'da;

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