Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu itirafı! Resmen flörtleştiler

Hülya Avşar'ın ikinci evliliği olarak 8 yıl birliktelik yaşadığı Kaya Çilingiroğlu'na sosyal medya hesabından yaptığı yorum olay oldu.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan eski çift Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar, bir anda gündeme oturdu. Avşar kızı, 20 yıl öncesine ait çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan 55 yaşındaki Çilingiroğlu'na yaptığı yorum kafaları karıştırdı. Çift sosyal medya üzerinden adeta flörtleşti. Twitter

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Hesabından bu fotoğrafı paylaşan Çilingiroğlu'na iltifatlar yağarken, bir yorum da Hülya Avşar'dan geldi. Avşar, fotoğrafın altına "Şimdi çok daha yakışıklısın" yazdı. Bu mesajı gören takipçiler ise, "Çok yakışıyorsunuz keşke tekrar barışsanız" demekten kaçınmadı. Twitter

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Peki herkesin Hülya Avşar'ın eski eşi olarak tanıdığı Kaya Çilingiroğlu kimdir? Kaya Çilingiroğlu, 1964 yılında Almanya'da dünyaya geldi. 1966 yılında İstanbul'a döndü. Saint Michel Fransız Lisesi'nde lise eğitimine başlamasının ardından, iki yıl sonra Yıldız Lisesi'ne geçiş yaparak lise eğitimini tamamladı. Twitter

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