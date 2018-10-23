Hülya Avşar'dan 'Aşık mısın' sorusuna bomba yanıt!

Hülya Avşar’ın adına düzenlenen tenis turnuvasının ödül töreni, önceki akşam yapıldı. Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, dalgın halleriyle dikkat çeken oyuncu, muhabirlerin “Yoksa aşık mısınız?” sorusuna, yanıt verdi: Avşar, “Mutluyum ve keyifliyim. Tatilden yeni geldim ama yine gitmek istiyorum. Şimdilik aşk yok ama olursa bilmiyorum. Aşkı çok kapalı yaşıyorum” dedi.

BENDEN KÜÇÜKLERLE MÜMKÜN DEĞİL: İlişkiden beklentilerini anlatan Hülya Avşar, şunları söyledi: “Önce saygı ve huzur. Aynı evin içinde birbirimizin varlığını hissederek yok olmayı becermeliyiz. Genç sevgili istemem. Öğrenmeyi, gelişmeyi seviyorum. Bu da benden küçüklerle mümkün değil. Erkeğin zekası, kültür seviyesi her şeyden önemli”