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Hülya Avşar Selfie filmi ne zaman vizyonda afişine bakın!

Hülya Avşar Selfie filmi ne zaman vizyonda afişine bakın!

Hülya Avşar Selfie filmi ile 27 Nisan'da sevenleri ile buluşacak. Kendi yazdığı, yönettiği ve oynadığı otobiyoğrafik filmi Selfi'nin afişi bir anda olay oldu. Benim hayatım dediği Selfie filmi afişi için çırılçıplak poz veren Hülya Avşar'ı takipçileri yoruma boğdu. Hülya Avşar Selfie filmi 27 Nisan'da vizyonda olacak, filmin galası yapılmayacak.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 12:10 - Güncelleme: 05-04-2018 12:00

Hülya Avşar Selfie filmi ile yine çok konuşuluyor, aslında film demek pek doğru olmaz. Kendi hayatını kaleme alıp yazdığı, oynadığı hatta yönettiği otobiyoğrafik bir film Selfie. Uzun zamandır bunun heyecanı içinde olduğunu söyleyen Hülya Avşar Selfi filminin afişini paylaştı ortalık bir anda yıkıldı. Hülya Avşar Selfi için Zeynel Abidin’in objektifine çıplak poz verdi ve instagram hesabından filmin 27 Nisan'da vizyona gireceğini duyurdu. Selfie için gala yapmayacağını duyuran Hülya Avşar'ın Selfie filmi şimdiden çok konuşulacağa benziyor.

KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NA TEŞEKKÜR ETMİŞTİ: Avşar,  daha önce yaptığı açıklamada eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun Feraye Tanyolaç’la ilişkisinin de filmde yer aldığını vurgulayarak, “Filmin sonunda Kaya’ya teşekkür ediyorum, bu filmi yapmamın yüzde 80 nedeni olduğun için!” ifadelerini kullanmıştı. 

"GALA YAPMAYIZ": Filmin galasının ne zaman yapılacağı sorulunca “Gala yapamayız, çünkü o oyuncular bir araya gelmez” diyen Avşar, “Gala yaparsanız Feraye Hanım’ı çağırır mısınız?” sorusuna ise “Tabii ki. Benim kapım herkese açık” yanıtını verdi. 

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