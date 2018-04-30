Hülya Avşar gişede çakıldı

Hülya Avşar, kendisinin yazıp yönettiği, aynı zamanda başrolünde oynadığı Selfi filminin gişesiyle hüsrana uğradı.

Hülya Avşar, kendisinin yazıp yönettiği, aynı zamanda başrolünde oynadığı Selfi filminin gişesiyle hüsrana uğradı. 2,3 milyon Instagram takipçisi bulunan Avşar’ın sanat dünyasına girişini, Türkiye’nin en tanınan isimlerinden biri haline gelişini, özel hayatını anlatan Selfi filmi ilk üç günde 1302 kişi tarafından izlenilerek hayal kırıklığı yarattı. Twitter

Facebook

Google Plus

1 7

Hülya Avşar, kendisinin yazıp yönettiği, aynı zamanda başrolünde oynadığı Selfi filminin gişesiyle hüsrana uğradı. 2,3 milyon Instagram takipçisi bulunan Avşar’ın sanat dünyasına girişini, Türkiye’nin en tanınan isimlerinden biri haline gelişini, özel hayatını anlatan Selfi filmi ilk üç günde 1302 kişi tarafından izlenilerek hayal kırıklığı yarattı. Twitter

Facebook

Google Plus

2 7

Hülya Avşar, kendisinin yazıp yönettiği, aynı zamanda başrolünde oynadığı Selfi filminin gişesiyle hüsrana uğradı. 2,3 milyon Instagram takipçisi bulunan Avşar’ın sanat dünyasına girişini, Türkiye’nin en tanınan isimlerinden biri haline gelişini, özel hayatını anlatan Selfi filmi ilk üç günde 1302 kişi tarafından izlenilerek hayal kırıklığı yarattı. Twitter

Facebook

Google Plus

3 7