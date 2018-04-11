Hülya Avşar çırılçıplak soyunmuştu! Bir bomba daha

Hülya Avşar, senaryosunu yazıp yönettiği otobiyografik filmi Selfi için çıplak poz verdi. Avşar’ın elleriyle yüzünü kapattığı fotoğrafta, vücudunun üzerinde filmin ismi yer aldı. Hülya Avşar, 'Selfi' filmi için bir rap şarkı yaptırdı ve sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı.

54 yaşındaki oyuncu Hülya Avşar, 27 Nisan’da vizyona girecek sinema filmi Selfie için Zeynel Abidin’in objektifine çıplak poz verdi. Avşar’ın elleriyle yüzünü kapattığı fotoğrafta, vücudunun üzerinde filmin ismi yer aldı. Oyuncunun, bu pozu filmi tüm çıplaklığıyla seyirciye aktardığı için verdiği öğrenildi. Hayatını anlatan “Selfie” adlı sinema filmini seyirciyle buluşturmaya hazırlanan Hülya Avşar, “Aslında bugün onu kutladık. Filmin her şeyi bitti. Bugün bir sinemada sinemacılar ve ekiple birlikte izledik. Ben yorum yapmak, ‘Çok güzel oldu’ demek istemiyorum. İzleyenler karar versin” diye konuştu.

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Aile olmakla ilgili konuşan oyuncu, “Yuva kurmak gerçekten çok güzel. Geliyorum, gidiyorum, belki birini bulurum diye ama o da yok, nerede!” dedi. Nikah masasında muzipliklere devam eden Avşar, gelinden çiçeği kendisine atması için ricada bulundu. Oyuncu, “Aşka kapalı mısınız?” ve “Evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorularına, “Neden evleneyim? Aşk olursa yaşarım. Hiç evlenmeseydim ve çocuğum olmasaydı, nikah masasına otururdum. Açıkçası karşımdaki insana huzur vereceğimi düşünmüyorum. Evlilik devreye girdiği zaman mutluluk ve sağlık bozuluyor.” şeklinde konuştu. Twitter

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ESKİ EŞİNE TEŞEKKÜR: 54 yaşındaki Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun Feraye Tanyolaç’la ilişkisinin de filmde yer aldığını vurgulayarak, “Filmin sonunda Kaya’ya teşekkür ediyorum, bu filmi yapmamın yüzde 80 nedeni olduğun için!” ifadelerini kullandı. Twitter

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