Hulusi Akar'ın yakınları bilinmeyen fotoğrafları paylaştı

GENELKURMAY Başkanlığı görevini devredip, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Milli Savunma Bakanı olarak yer alan Hulusi Akar'ın Kayseri'deki yakınları, okul hayatından fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

Hulusi Akar'ın yakınları bilinmeyen fotoğrafları paylaştı

GENELKURMAY Başkanlığı görevini devredip, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Milli Savunma Bakanı olarak yer alan Hulusi Akar'ın Kayseri'deki yakınları, okul hayatından fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Kayserili Nimet ile Balıkesirli İbrahim Akar'ın Kayseri'de doğup, büyüyen oğlu Hulusi Akar, Ahmetpaşa İlköğretim Okulu ile Sümer Ortaokulu'nda okudu. Liseyi de Kayseri'de tamamlayan Akar, eğitimine Kara Harp Okulu'nda devam etti.

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Hulusi Akar'ın yakınları bilinmeyen fotoğrafları paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Genelkurmay Başkanlığı görevini devredip, yeni kabinede Milli Savunma Bakanı olarak görev yapmaya başlayan Hulusi Akar'ın Kayseri'deki yakınları, okul yıllarından fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

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Hulusi Akar'ın yakınları bilinmeyen fotoğrafları paylaştı

Hulusi Akar, 15 Temmuz darbe girişimindeki dirayetli duruşu ile zihinlere kazındı. Lakabı 'Seri Paşa' olan Hulusi Akar'ın bir oğlu ve bir kızı var. Hulusi Akar'ın oğlu uluslararası ilişkiler - ekonomi temeline dayalı Amerika-İngiltere ekseninde eğitimini devam ettirirken, kızı da Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu bir doktor.

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Hulusi Akar'ın yakınları bilinmeyen fotoğrafları paylaştı

66 yaşında olan Hulusi Akar şimdiye kadar ki en 'fit' genelkurmay başkanlarından biri. TSK'nın 29. Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar bunu diyetisyen olan eşi Şule Akar'a borçlu. Lojmanında sık sık yürüyüş yapan Hulusi Akar eşinin onun için belirlediği diyete harfiyen uyuyor.

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