Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar kimdir başörtülü dua resmi olay olmuştu

Genelkurmay Başkaın Orgeneral Hulusi Akar aslen Kayserili. 1952 doğumlu olan Hulusi Akar'ın eşinin ismi Şule Akar. Abdullah Gül'ün memleketlisi olan Hulusi Akar, 15 Temmuz darbe girişimindeki dirayetli duruşu ile zihinlere kazındı. Lakabı 'Seri Paşa' olan Hulusi Akar'ın bir oğlu ve bir kızı var. Hulusi Akar'ın oğlu uluslararası ilişkiler - ekonomi temeline dayalı Amerika-İngiltere ekseninde eğitimini devam ettirirken, kızı da Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu bir doktor.



Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar'ın başörtülü resmi : Medyada günlerce konuşulan Şule Akar'ın başörtülü dua fotoğrafı Beştepe'deki 30 Ağustos resepsiyonundan yansımıştı. 2017 yılındaki Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törene katılan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın eşi Şule Akar, Kuran-ı Kerim tilaveti ve ardından edilen dua boyunca başını şalla örtmüştü.

Hulusi Akar ne demişti : Karısı Şule Akar'ın başını örtmesi gündem olunca Hulusi Akar şunları söylemişti: 'Yorumları o da takmadı, ben de takmadım. Sırtında şal vardı. Biraz serindi. Hemen üstüne aldı. Kuran'ı Kerim okunurken de şalını başına götürdü. Bu bir refleks. İnanç konusu Allah ile kul arasındadır. Ama olayı nerelere getirdiler. Ta laikliğe kadar hatta Atatürk'e kadar. Dur, yavaş, bu kadar da ileri gitme. Ne alakası var!'

Hulusi Akar kaç yaşında meşhur diyeti : 66 yaşında olan Hulusi Akar şimdiye kadar ki en 'fit' genelkurmay başkanlarından biri. TSK'nın 29. Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar bunu diyetisyen olan eşi Şule Akar'a borçlu. Lojmanında sık sık yürüyüş yapan Hulusi Akar eşinin onun için belirlediği diyete harfiyen uyuyor.