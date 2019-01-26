Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, "İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız." dedi.

Akar, Kayseri Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilerin, yeni askerlik sistemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan haberler hatırlatılarak, yeni sistemin ne zaman hayata geçirileceği sorulan Akar, şu yanıtı verdi: