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Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, "Yeni askerlik sisteminde sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz" dedi.

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Eklenme Tarihi: 26-01-2019 15:16 - Güncelleme: 26-01-2019 15:16

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, "İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız." dedi.

Akar, Kayseri Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilerin, yeni askerlik sistemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan haberler hatırlatılarak, yeni sistemin ne zaman hayata geçirileceği sorulan Akar, şu yanıtı verdi:

"Basında yer alan haberlerde bazı olasılıklardan, ihtimallerden, faktörlerden bahsediliyor. Bunların hepsi değerlendiriliyor. Her konu ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımızla değerlendiriliyor. Öngörülebilir bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bir taraftan ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlayarak yükümlülük hizmetini yerine getirmek düşünülürken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Bunların hepsini en optimal şekilde düzenleyecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Birtakım ihtimallerden, imkanlardan, bazı hareket tarzlarından bahsediyoruz. Bunlar tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı katına sunulacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerine, onaylamalarına müteakip işlem ilerlemeye devam edecek. Bu konuda çalışıyoruz, herkes müsterih olsun. Gerçekten, bütün boyutlarıyla konu çalışılmakta. İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız."

Bakan Akar, Vali Şehmus Günaydın ile görüşmesinin ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçerek, Başkan Mustafa Çelik ile de görüştü.

Akar, daha sonra vefat eden arkadaşı Bekir İmamoğlu'nun cenaze törenine katıldı.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • sami 26 Ocak 2019 16:14 Eski sistemden yana olanlar ayak direyenler gölge etmesinler yeter. Sözleşmeli uzman çavuşlara normal er üvey evlat yaklaşımı göstermesinler yeter

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