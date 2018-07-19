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Hulusi Akar'dan sınırda mesaj! Bu alçak teröristleri...

Hulusi Akar'dan sınırda mesaj! Bu alçak teröristleri...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar komuta kademesiyle sınıra gitti. Akar burada yaptığı açıklamada sert mesajlar verdi. Akar "Çok şükür yukarıdan aşağı süpüre süpüre bu alçak teröristleri hudutlarımızın dışına attık, teröristleri takibe devam ediyoruz." dedi.

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 10:20 - Güncelleme: 19-07-2018 10:20

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi, yurt içindeki ilk ziyaretlerini sınırın sıfır noktasındaki 2270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne yaptı.

Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile yurt içindeki ilk ziyaretini sınırın sıfır noktasındaki 2270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne yaptı.Bakan Akar ve komutanlar dün akşam saatlerinde uçakla Hakkari'ye geldi.


OPERASYONLAR HAKKINDA BİLGİ ALDI: Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanından 3. Piyade Tümen Komutanlığına geçen Akar, harekat merkezinde bölgedeki operasyonlara ilişkin bilgi aldı. Akar ve beraberindekiler buradan askeri helikopterlerle teröristlerin bir dönem "girilemez" olarak nitelendirdiği Çukurca kırsalındaki 2 bin 270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne gitti.


ALÇAKLARI HUDUTLARIMIZIN DIŞINA ATTIK: Akar burada yaptığı açıklamada, "Çok şükür yukarıdan aşağı süpüre süpüre bu alçak teröristleri hudutlarımızın dışına attık, teröristleri takibe devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar'ın yakınları bilinmeyen fotoğrafları paylaştı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kimdir aslen nereli eşi kimdir?

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Mehmet Soylu 19 Temmuz 2018 10:39 Hainlere bedel ödetecek insanlara iş başı yaptırmalı, yurt dışındakileri türkiyeye getirtecek, yargılayacak adamlar, hak edeni gevrertecek kanunlar olmalı. Sövmek, hakaret etmek, yalan ve iftira cezasız kalmamalı. İfade özgürlüğünde ise adam seçilmemeli, sınır tanınmamalı

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Hulusi Akar
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 29. Genelkurmay Başkanı'yken apoletlerini çıkararak Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar aslen nereli, kaç yaşında eşi Şule Akar ve çocukları hakkında neler biliniyor? Hulusi Akar'ın sıradışı pro

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