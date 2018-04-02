  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Hulusi Akar'dan selfie çeken askere uyarı

Hulusi Akar'dan selfie çeken askere uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve sanatçılarla birlikte Hatay'ı ziyareti sırasında kameralara takılan bir selfie izleyenleri gülümsetti. Askerin rahat tavırları karşısına Akar'dan uyarı gecikmedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-04-2018 20:21 - Güncelleme: 02-04-2018 20:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orgeneral Hulusi Akar ve bazı sanatçılarla birlikte sınıra indi, askere moral verdi. İbrahim Tatlıses'in Afrin türküsü sırasında bir askerin selfie macerası izleyenleri gülümsetirken, Hulusi Akar'dan ise uyarı geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay ziyaretinde oldukça renkli anlar yaşandı. Erdoğan, sanatçılarla birlikte askere moral verirken İbrahim Tatlıses ve Esat Kabaklı'nın türkülerine ise eşlik etti. Tatlıses'in Afrin'e uyarladığı türküyü seslendirirken bir askerin selfie çekme çabası kameralara takıldı.

HULUSİ AKAR'DAN UYARI GELDİ

Uzman çavuş olduğu belirtilen askere ise uyarı Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan geldi. Akar'ın uyarısıyla uzaklaşmaya çalışan asker bir süre yer değiştirmek istese de başarılı olamadı. İşte askerin şaşırtan o anları;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bil oğlum' türküsünü söyledi!

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Hulusi Akar'dan selfie çeken askere uyarı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • öncevatan 02 Nisan 2018 21:26 Seni tanımak istiyorum yiğidim:)

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro