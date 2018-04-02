Hulusi Akar'dan selfie çeken askere uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orgeneral Hulusi Akar ve bazı sanatçılarla birlikte sınıra indi, askere moral verdi. İbrahim Tatlıses'in Afrin türküsü sırasında bir askerin selfie macerası izleyenleri gülümsetirken, Hulusi Akar'dan ise uyarı geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay ziyaretinde oldukça renkli anlar yaşandı. Erdoğan, sanatçılarla birlikte askere moral verirken İbrahim Tatlıses ve Esat Kabaklı'nın türkülerine ise eşlik etti. Tatlıses'in Afrin'e uyarladığı türküyü seslendirirken bir askerin selfie çekme çabası kameralara takıldı.

HULUSİ AKAR'DAN UYARI GELDİ

Uzman çavuş olduğu belirtilen askere ise uyarı Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan geldi. Akar'ın uyarısıyla uzaklaşmaya çalışan asker bir süre yer değiştirmek istese de başarılı olamadı. İşte askerin şaşırtan o anları;

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