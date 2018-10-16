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Hulusi Akar'dan 'münbiç' açıklaması!

Hulusi Akar'dan 'münbiç' açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gazetecilerin sorularını cevaplayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Münbiç’te ortak devriye yakın bir zamanda başlayacak” dedi.

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Eklenme Tarihi: 15-10-2018 23:04 - Güncelleme: 16-10-2018 00:04

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Romanya Başbakanı Viorica Dancila'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ortak basın toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Soçi'deki mutabakat kapsamında İdlib'de oluşturulan Silahtan Arındırılmış Bölge'den, ağır silahların çekilmesi sürecinin tamamlanmasına ilişkin sorusu üzerine Akar, "Planlandığı gibi devam ediyor, taahhütlerimizin arkasındayız" karşılığını verdi.

"YAKIN ZAMANDA BAŞLAYACAK"

Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç'te icra edilecek müşterek devriye faaliyetlerine yönelik başlayan ortak eğitimin ne zaman tamamlanacağına dair soruya da Akar, "Kısa bir süre içinde eğitimler tamamlanacak" yanıtını verdi.

Akar, ortak devriyeye yönelik soru üzerine de "Ortak devriye yakın bir zamanda başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Can 16 Ekim 2018 00:02 Bu Amerika bir yandan ypgye yardım yapıyor,bir yandan da bize yardım ediyormuş gibi yapıyor..çift taraflı çalışıyor bu şeytan,allah düşmanları!!!

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