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Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar...Tam 15 bin personel...

Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar...Tam 15 bin personel...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinden kaç personelin ihraç edildiği bilgisini paylaştı. İhraçlarla personel sayısının azaldığını ama verimlilik ve fedakarlığın arttığına dikkat çekti.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 09:34 - Güncelleme: 27-10-2018 10:03

Milli Savunma Bakanı Akar, terörle mücadelede gelinen son nokta hakkında açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz’dan sonra FETÖ mensuplarını temizlemek için her türlü imkandan yararlanarak çalışmalar yürüttüklerini anlatan Akar, "Bu çerçevede şu ana kadar 150'si general ve amiral olmak üzere 15 bin 153 personel ihraç edildi." diye konuştu. 

"MÜCADELE BİTMEDİ"
Mücadelenin bitmediğini belirten Akar, son derece hassas ve dikkatli bir şekilde bütün yetkililerin çalışmaları yakından takip ettiğini, ilgili istihbarat kurumlarının, yargıyla yakın teması sürdürdüklerini anlattı. 

"YENİ İHRAÇLAR OLABİLİR"
Azalmış da olsa yeni bilgiler, yeni belgeler çıktıkça ihraçların devam ettiğini dile getiren Akar,  "Bunun son bulması için, nereye kadar uzanırsa uzansın, gitmeye kararlıyız, azimliyiz. Bunlar azaldıkça Türk Silahlı Kuvvetleri zayıflamıyor, bilakis güçleniyor. Birlik, beraberlik, arkadaşlık, dostluk, silah arkadaşlığı, dayanışma arttıkça Silahlı Kuvvetlerin de gücü artıyor." dedi.

“FETÖ METRE ÇALIŞMALARI HIZLANDIRDI”
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın geliştirdiği "FETÖ metre" uygulamasına işaret eden Akar, belirledikleri bazı kriterlerin çalışmaları hızlandırdığını, daha objektif hale getirdiğini, bazı faktörlerin gözden kaçmasını önlediğini söyledi. 

 “VERİMLİLİK ARTTI"
Hava Kuvvetleri için pilot, Deniz Kuvvetleri için gemi personeli konusunda bazı spekülasyonların yapıldığını anımsatan Akar, "Silahlı Kuvvetlerde pilot sayımızda, gemi personelinde tabii ki bir azalma oldu. Ama başka imkanlarla ilave fedakarlıklarla kahramanlıklarla arkadaşlarımızın vatan ve millet için hizmet aşkıyla bunlar telafi edildi. Sayısal olarak faaliyetlere baktığımızda Deniz Kuvvetlerimizin gemi faaliyetleri, Hava Kuvvetlerimizin hava faaliyetleri inanın 15 Temmuz öncesinden daha fazla. Personel sayısı azalmasına rağmen verimlilik, fedakarlık arttı. Kara Kuvvetleri de aynı şekilde." değerlendirmesinde bulundu. 

“FETÖ METRE BİR GÜNDE ÇIKMADI”
Bazı bilgilerin, olayların bilardo topu gibi bırakıldığı yerde durmadığını, kontrolden çıktığını dile getiren Akar, "FETÖ metre, bir gün oturulup üç beş kişi için 'Oturun FETÖ metre yapacağız' diye başlamamıştır. '15 Temmuz bitti, ne oldu' dedik, çalışma başladı." diye konuştu.  Bunun bir sistem olduğunun, kişilere bağlı olmadığının altını çizen Akar, şöyle devam etti:

"Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak çalışmıyor. Milli Savunma Bakanlığına bağlı çalışmıyor. Bir bütün halinde bir sistem çalışıyor. Bir başarı varsa, bir bütün halinde. Başarısızlık, benim. Bütün arkadaşlarımızın katkısı var. Ülkemize, milletimize, mensubu olmamdan dolayı en çok Silahlı Kuvvetlerine verdiği zarardan dolayı biz konunun içindeyiz. Savcılarımızla, polislerimizle, Milli İstihbarat Teşkilatıyla, basın mensuplarıyla, akademisyenlerle, emekli personelimizle konuştuk. İfadeleri okuduk. Bütün bunların hepsi değerlendirilip bu noktaya geldi. Yeni bilgi, belge çıktığında bunun sonuçlarını yargıyla birlikte uygulamaya hazırız.” 

“TSK’NIN BELKEMİĞİ SUBAY VE….
Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okullarında personel temininde gelinen son durumu da anlatan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin belkemiği subaylarımız ve astsubaylarımızdır. Subaylarımızın ve astsubaylarımızın temini, eğitim ve öğrenimi hayati öneme haizdir. 15 Temmuz'dan sonra yoğun bir çalışma içindeyiz. Milli Savunma Üniversitesinin bünyesinde subay ve astsubaylarımızın en etkin şekilde yetiştirilebilmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu. 

"ARA SINIFLARA DA ÖĞRENCİ ALIYORUZ"
Milletin ordusuna sahip çıktığını vurgulayan Akar, "İhraçlardan dolayı, personel ihtiyacını karşılamak üzere geçmiş yıllardan farklı olarak, bu dönemin özelliğine binaen ara sınıflardan da öğrenci alıyoruz. Normalde Harp Okulu öğrencileri gelir, birinci sınıftan başlar, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfı okur, mezun olurdu. Şimdi birinci, ikinci, üçüncü sınıflar dahil öğrenci alabiliyoruz." bilgisini verdi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 27 Ekim 2018 09:46 fetocu şerefsiz vatan hainleri olmayınca pkk da kıskaca girdi

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Hulusi Akar
HULUSİ AKAR KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 29. Genelkurmay Başkanı'yken apoletlerini çıkararak Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar aslen nereli, kaç yaşında eşi Şule Akar ve çocukları hakkında neler biliniyor? Hulusi Akar'ın sıradışı pro

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