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Hulusi Akar'dan flaş açıklama: TSK her türlü hazırlığı yaptı

Hulusi Akar'dan flaş açıklama: TSK her türlü hazırlığı yaptı

Milli Savunma Bakanı Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kendisine düşen görevler çerçevesinde her türlü hazırlığı yaptı, her türlü hazırlığı tamamdır. Yeri ve zamanı geldiğinde Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetler, görevler yerine getirilecektir.'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 10:16 - Güncelleme: 29-01-2019 10:16

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde dün yapılan Stratejik İşbirliği Anlaşmaları İmza Töreni'nin ardından, "teknoloji çınarı" olarak nitelendirilen fabrikanın işçileriyle yemekte bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de katıldığı ve samimi bir havada geçen yemek sonrası işçilere hitap eden Akar, hem bölgesel hem küresel düzeyde yaşanan önemli olayları yakından takip ettiklerini belirtti.

FIRAT KALKANI VE ZEYTİN DALI HAREKATINI ANIMSATTI
Terörle mücadelede yoğun bir dönemin yaşandığını, geçmişte olduğu gibi önemli başarıların sağlandığını vurgulayan Akar, 24 Temmuz 2015'te başlayan yeni safhanın kararlılıkla sürdürüldüğünün altını çizdi. Teröristlerin, "ulaşılamaz" ve "girilemez" dediği yerlere tek tek girildiğini, o bölgelerin ve inlerinin hainlerden temizlendiğini ifade eden Akar, çukur operasyonları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında sağlanan başarıları anımsattı. Akar, bunlar yapılırken Mehmetçiğin teröristler ile masum vatandaşları çok iyi bir şekilde birbirinden ayırdığına, çevreye, tarihi ve dini yapılara zarar vermediğine dikkati çekti.

''BAZI HAİNLER OLAYLARI SAPTIRIYOR''
Hedeflerinde sadece teröristlerin olduğuna vurgu yapan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bazı hainler, alçaklar olayları saptırıyor, 'Kürtler, Araplar' diyor, yanlış adresler gösteriyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefi teröristler. Bizim Arap, Kürt kardeşlerimizle asla herhangi bir sorunumuz yoktur, böyle bir şey olamaz. Ülkemizde yaşayan Kürt kardeşlerimizle biz et ve tırnak gibiyiz. Bu coğrafyayı, ekmeğimizi paylaşıyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi fitnedir, fesattır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve dışında tek hedefi teröristlerdir.

''TSK HAZIRLIĞI YAPTI''
Şu anda önümüzde Münbiç ve Fırat'ın doğusu var. Bu konuda da ilgili ülkelerle temaslarımız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine düşen görevler çerçevesinde her türlü hazırlığı yaptı, her türlü hazırlığı tamamdır. Yeri ve zamanı geldiğinde Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetler, görevler yerine getirilecektir. Münbiç'in bir an önce boşaltılması lazım. Buradaki, PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'nın burayı süratle terk etmesini ve bunlara verilen ağır silahların buradan alınıp götürülmesini ve yüzde 90'ını Arap olan Münbiç'in idaresinin de Münbiçlilere terk edilmesini talep ve takip ediyoruz, bu konuda verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz."

''TEK GAYEMİZ TERÖRİSTLERİN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ''
"Münbiç ve Fırat'ın doğusunda teröristlerce çukurlar kazıldığına ve mevziler oluşturulduğuna" yönelik bilgi ve haberleri anımsatan Akar, "Bunlardan dolayı kimsenin endişesi olmasın Türk Silahlı Kuvvetleri dün nasıl Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı Harekatı'nda gereğini yaptıysa, burada da Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da çukurları kazanları o çukurlara gömmesini bilir. Bu konularda kimsenin endişesi olmasın, büyük bir ciddiyet ve samimiyetle TSK'nın tüm mensupları, en kıdemlisinden en kıdemsizine kadar gece gündüz tek işimiz bu. Bununla uğraşıyoruz ve bunu da yeri ve zamanı geldiğinde icra edeceğiz." ifadesini kullandı.

ADANA MUTABAKATI
Tüm bu faaliyetlerin uluslararası hukuka uygun olarak yerine getirildiğinin altını çizen Akar, "Ayrıca Cumhurbaşkanımızın hatırlattığı gibi 1998'de yapılan Adana muhtırası dahil, bunların hepsi kendi ülkemizi, sınırlarımızı koruma hakkını bize veriyor. Ülkemizi ve halkımızı teröristlerin etkisinden korumak için bu operasyonları yapıyoruz. Bunun dışında bizler bütün komşularımızın, Suriye ve Irak başta olmak üzere onların siyasi bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız. Bizim amacımız bölgenin teröristlerden temizlenmesi, tek gayemiz teröristlerin etkisiz hale getirilmesi." dedi.

Akar, terörle mücadeledeki etkili operasyonlar sonucu Kandil'deki sözde elebaşlarının, terörün bir sonunun olmadığını anladığını belirterek, "Temennimiz alttakilerin de bunu bir an önce anlayıp, bu işten bir an önce vazgeçmeleri, bunun bir çıkar yolu olmadığını görmeleri. Aksi halde bundan öncekilerin başına gelenler bunların da başına gelecek." diye konuştu.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • kadir 29 Ocak 2019 10:51 Paşam allah yar ve yardımcın olsun seni sever ve sayarım gerçekten mükkemel bir insan ve askersin allahım ömrüne ömür katsın sayın paşam ellernden öperim

    CEVAP YAZ 2 1
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KİMDİR ?
Hulusi Akar
HULUSİ AKAR KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 29. Genelkurmay Başkanı'yken apoletlerini çıkararak Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar aslen nereli, kaç yaşında eşi Şule Akar ve çocukları hakkında neler biliniyor? Hulusi Akar'ın sıradışı pro

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