Hulusi Akar'dan flaş açıklama: Eve dönüş başladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, beraberinde Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile birlikte Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında incelemelerde bulundu.

Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nda menşei ne olursa olsun bölgeye dışarıdan getirilen tüm teröristler ile bunları destekleyen dış güçlerin hezimete uğratılacağını söyledi.

Düzenlenen operasyonlarda sivil halk konusunda her türlü hassasiyetin gösterildiğini kaydeden Akar, terörden temizlenen bölgelere dönüşlerin başladığını söyledi. Akar, harekatın temelinde Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması esasına dayandığını ifade etti.

TSK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte 26 Şubat 2018 tarihinde Hatay’da bulunan Zeytin Dalı Harekâtında görevli çeşitli karakol, birlik, Ordu ve Tugay komuta yerleri ile TSK Sağlık Komutanlığı Seyyar İlk Yardım Hastanesinde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur. Birliklere ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personel ile bir araya gelen Orgeneral AKAR, başarıyla sürdürülen “Zeytin Dalı Harekâtı” hakkında bilgi ve brifing almış, harekâta ilişkin çeşitli konularda emir ve direktifler vermiştir