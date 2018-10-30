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Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı!

Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusundaki terör hedefleriyle ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Akar; ''Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri Münbiç'ten sonraki çalışma noktamız, alanımız olacak'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 15:24 - Güncelleme: 30-10-2018 15:24

Milli Savunma Bakanı Akar ayrıca Münbiç'te ABD ile ortak devriye konusunda "Eğitim süreci tamamlandı, bugün-yarın da müşterek devriye başlayacak." ifadelerini kullandı.

Akar'ın açıklamaları şöyle:

Münbiç'te ABD ile ortak devriye Eğitim süreci tamamlandı, bugün-yarın da müşterek devriye başlayacak.

Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri Münbiç'ten sonraki çalışma noktamız, alanımız olacak.

ERDOĞAN SON İKAZ DEMİŞTİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ekim ayı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Fırat'ın doğusuna operasyon için sinyal vermişti. Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı verirken, "Bu sözlerimiz son ikazlarımız olarak kabul edilmelidir" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyleydi:

TÜRKİYE TEHDİT EDİLİYOR: "Şimdi sırada Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarının ortadan kaldırılması ve buraların Suriyeli kardeşlerimizin hayat yeri haline getirilmesi vardır. ABD, Mümbiç mutabakatını bizi oyalama aleti haline dönüştürmüştür. Şu anda devriye güçlerinin Gaziantep'te bizim askerlerle ABD'li askerlerin birlikte çalışma yaptıklarını biliyorsunuz. Artık Münbiç'te oyalanmak yerine, dikkatimizi Fırat'ın doğusuna çevirmekte kararlıyız. Türkiye buradan tehdit ediliyor. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz.

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  • Misafir 30 Ekim 2018 15:32 seçim zamanı başlar kesin.

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Hulusi Akar
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 29. Genelkurmay Başkanı'yken apoletlerini çıkararak Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar aslen nereli, kaç yaşında eşi Şule Akar ve çocukları hakkında neler biliniyor? Hulusi Akar'ın sıradışı pro

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