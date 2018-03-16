  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Hulusi Akar'dan çok sert Afrin açıklaması...

Hulusi Akar'dan çok sert Afrin açıklaması...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar mensupları tarafından şehitlerimizin kanları asla yerde bırakılmayacak, sevdiklerinin gözyaşlarının hesabı sorulacaktır" dedi...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 16-03-2018 13:13 - Güncelleme: 16-03-2018 13:13

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "18 Mart Şehitler Günü" nedeniyle yayınladığı yazılı açıklamada. "TTSK mensupları tarafından şehitlerimizin kanları asla yerde bırakılmayacak, sevdiklerinin gözyaşlarının hesabı sorulacaktır" dedi. TSK'nın "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlaşışıyla hareket ettiğini belirten Orgeneral Akar, "Bizlere miras kalan o yüce ruh, bugün terörle mücadele harekatı, 15 Temmuz menfur darbe girişimi, Fırat Kalkanı ve halen yürütmekte olduğumuz Zeytin Dalı Harekatı’nda ortaya konan fedakarlık ve kahramanlıkların da ilham kaynağı olmuştur" ifadelerini kullandı...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın "18 Mart Şehitler Günü" nedeniyle yayınladığı açıklaması şöyle: 

Çok Kıymetli Şehit ve Gazi Ailelerimiz, Gazilerimiz, Türk Ordusunun Kahraman ve Fedakâr Mensupları;

Bugün, vatanımızın, milletimizin varlığı ve birliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anarken, diğer taraftan da tarihte eşine çok az rastlanan bir destan olan “Çanakkale Zaferi”nin 103’üncü yıl dönümünü kutluyoruz.

Azmin ve imanın çelik ve barut karşısındaki kudretini simgeleyen bu destan, vatanın ve milletin bekası için en ufak bir tereddüt göstermeden canlarını feda etmeyi göze alan ve dönemin en büyük savaş gücü karşısında galip gelen kahramanların eseridir.

Çanakkale zaferi; Atatürk’ün “Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.” sözleriyle harekete geçip ölümü hiçe sayarak şehadet mertebesine ulaşan emsalsiz kahramanların zaferidir.

“Marmara’ya geçmek için, küçücük bir kara parçasına yüklenen en kesif ordular”a karşı kazanılan bu zafer, asil milletimizin iki asırdır devam eden makûs talihini değiştirmiş, milletimize geleceğini inşa etme iradesi ve özgüveni kazandırmıştır. Çanakkale’de tezahür eden millî ruh ve şuur, Millî Mücadele’nin kazanılmasında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında da çok önemli bir rol oynamıştır.

Asil milletimiz; asırlar boyunca Anadolu’dan Rumeli’ye, Balkanlardan Kafkaslara, Yemen’den Galiçya’ya kadar yedi iklim üç kıtada yüzbinlerce vatan evladını şehit vermiştir. Yine Kore’den Kıbrıs’a, Bosna-Hersek’ten Afganistan’a uzanan harekâtlar ile hâlihazırda teröristle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen harekâtlarda binlerce kahramanımız şehadete yürümüştür.

“Ölürsem şehit, kalırsam gazi…” anlayışıyla hareket eden ordumuzun kahraman şehitlerinden bizlere miras kalan o yüce ruh; bugün Terörle Mücadele Harekâtı, 15 Temmuz menfur darbe girişimi, Fırat Kalkanı ve halen yürütmekte olduğumuz Zeytin Dalı Harekâtı’nda ortaya konan fedakârlık ve kahramanlıkların da ilham kaynağı olmuştur.

Geçmişte olduğu gibi bugün de vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına ve Türk Milletinin egemenlik ve bağımsızlığına yönelecek her türlü tehdit; gücünü asil Türk milletinin sevgi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin fedakâr ve kahraman evlatları tarafından yok edilecektir.

Aziz Şehitlerimiz,

Sizler; vatan sevgimizin, birlik ve beraberliğimizin, millî bilincimizi oluşturan temel değerlerimizin ve şanlı geçmişimizle aramızdaki güçlü bağın en önemli abideleri olarak daima minnet ve şükranla hatırlanacaksınız.

Yüreğinizde taşıdığınız vatan, millet ve bayrak sevgisiyle cepheden cepheye koşarken göstermiş olduğunuz cesaret, kahramanlık ve fedakârlıklar, milletimizin vefa dolu gönlünde daima yaşayacaktır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakâr mensupları tarafından siz şehitlerimizin kanları asla yerde bırakılmayacak; sevdiklerinizin gözyaşlarının hesabı sorulacaktır.

Asil milletimizin kahraman evlatları, ebedî istirahatgâhınızda huzur içinde uyuyunuz. Ruhlarınız şâd olsun.

Bu anlamlı gün vesilesiyle Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile devletimizin bekası, birlik ve beraberliğimiz için teröristle mücadelede mübarek kanlarını feda eden tüm şehitlerimizi, terör şehidi vatandaşlarımızı; vatan, millet, bayrak ve vazife uğruna yurt içinde ve dünyanın dört bir köşesinde görevini yapmış olmanın huzuru içinde yatan aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin çok kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli mensuplarına ve ailelerine sağlık ve esenlikler diliyorum.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Hulusi Akar'dan çok sert Afrin açıklaması... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 16 Mart 2018 13:16 Okumuş cahiler ülke yönetmesi felakete yol açar kanı kanla temizlemek aptalların işidir okumuş aklı başında her insan kanı kanla temizlemez kanı kanla temizlersen çok kan akar

    CEVAP YAZ 0 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro