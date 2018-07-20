  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVUzmanlığımızın kilit unsurları, hız, teknik beceri, tecrübe, güvenilirlik ve hassasiyet
eposta yazdır zoom+ zoom-

Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması

Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması

MİLLİ Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, ''Bedelli askerlikle ilgili Milli Savunma Bakanlığı bünyesinden ilgili birimlerle gerekli koordinasyon yapıldı. Bu çalışma meclise sunuldu. Bu çerçevede gerekli sonuçları takip ediyoruz. Çıkacak yasanın da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.'' dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 20-07-2018 12:34 - Güncelleme: 20-07-2018 12:34

MİLLİ Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, bedelli askerlikle ilgili olarak bakanlık olarak hazırladıkları taslağın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğunu, taslağı görüşüldükten sonra da takip edeceklerini belirtti. Akar, "Bedelli askerlik ülkemize ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bakan olduktan sonra baba ocağı Kayseri'ye ilk kez gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Erkilet Havaalanı'nda mülki ve askeri törenle karşılandı. Karşılamaya Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, eski bakan ve Kayseri milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Mustafa Elitaş, Taner Yıldız da katıldı.

''ÇOK ŞÜKÜR ÜLKEMİZİ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEDİK''
Hulusi Akar, Valilik girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesinde Milli Savunma Bakanı olarak görev tevdi edildi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ederiz. Dün de ayağımızın tozuyla Hakkari Dağbaşı üs noktasına giderek burada benim ve komutanlarımızın eşlerinin hazırladığı keklerle kutlama yaparak, görevlerini fedakarlıkla ve ciddiyetle zor şartlarda yapan askerlerimizle bir arada olduk. Vatan görevini yerine getirirken çok şükür ülkemiz hudutlarından teröristleri temizledik. Sınır ötesinde de peşlerindeyiz. Komşu ülkelerin siyasi ve toprak bütünlüğüne saygılıyız, ancak en son terörist bitinceye kadar görevimize aynı kararlılıkla devam edeceğiz ve gerekli operasyonları sürdüreceğiz. Milletimizin birliği, beraberliği ve güvenliği bizim için her şeyin önündedir. Milletimizin ve hemşehrilerimin dualarını bekliyorum" dedi.

BEDELLİ ASKERLİK KONUSU
Bakan Akar, bedelli askerlikle ilgili soruya da "Savunma Bakanlığı olarak ilgili koordinasyonu tamamlayıp bu konudaki çalışmamızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk. Komisyonlarda görüşülecek. Daha sonra çıkan sonuca göre durumu takip edeceğiz. Bedelli askerlik yasası ülkemize ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 20 Temmuz 2018 13:43 Sirf secim malzemesi yapildigi icin cikti bu bedelli onceden gumdemimizde yok diye aciklama yapmisti akp liler.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Hulusi Akar
HULUSİ AKAR KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 29. Genelkurmay Başkanı'yken apoletlerini çıkararak Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar aslen nereli, kaç yaşında eşi Şule Akar ve çocukları hakkında neler biliniyor? Hulusi Akar'ın sıradışı pro

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro