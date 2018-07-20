Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması

MİLLİ Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, bedelli askerlikle ilgili olarak bakanlık olarak hazırladıkları taslağın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğunu, taslağı görüşüldükten sonra da takip edeceklerini belirtti. Akar, "Bedelli askerlik ülkemize ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bakan olduktan sonra baba ocağı Kayseri'ye ilk kez gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Erkilet Havaalanı'nda mülki ve askeri törenle karşılandı. Karşılamaya Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, eski bakan ve Kayseri milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Mustafa Elitaş, Taner Yıldız da katıldı.

''ÇOK ŞÜKÜR ÜLKEMİZİ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEDİK''

Hulusi Akar, Valilik girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesinde Milli Savunma Bakanı olarak görev tevdi edildi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ederiz. Dün de ayağımızın tozuyla Hakkari Dağbaşı üs noktasına giderek burada benim ve komutanlarımızın eşlerinin hazırladığı keklerle kutlama yaparak, görevlerini fedakarlıkla ve ciddiyetle zor şartlarda yapan askerlerimizle bir arada olduk. Vatan görevini yerine getirirken çok şükür ülkemiz hudutlarından teröristleri temizledik. Sınır ötesinde de peşlerindeyiz. Komşu ülkelerin siyasi ve toprak bütünlüğüne saygılıyız, ancak en son terörist bitinceye kadar görevimize aynı kararlılıkla devam edeceğiz ve gerekli operasyonları sürdüreceğiz. Milletimizin birliği, beraberliği ve güvenliği bizim için her şeyin önündedir. Milletimizin ve hemşehrilerimin dualarını bekliyorum" dedi.

BEDELLİ ASKERLİK KONUSU

Bakan Akar, bedelli askerlikle ilgili soruya da "Savunma Bakanlığı olarak ilgili koordinasyonu tamamlayıp bu konudaki çalışmamızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk. Komisyonlarda görüşülecek. Daha sonra çıkan sonuca göre durumu takip edeceğiz. Bedelli askerlik yasası ülkemize ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.