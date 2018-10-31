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Hulusi Akar'dan askerlik şubesine sürpriz denetim

Hulusi Akar'dan askerlik şubesine sürpriz denetim

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yığılmaların önlenmesine yönelik "24 saat hizmet" talimatı verdiği askerlik şubelerinden birine gece sürpriz ziyaret yaparak çalışmaları denetledi

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 10:42 - Güncelleme: 31-10-2018 10:42

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'daki programlarının sonunda gece Avcılar ve Küçükçekmece askerlik şubelerinin bulunduğu binaya habersiz giderek incelemelerde bulundu.

Bedelli askerlik başvurusu için bekleyen yükümlüler, Bakan Akar'ı karşılarında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Askerlik şubesi yetkililerinden çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, başvuru için bekleyenlerle de sohbet etti, onlara işlemler için ne kadar beklediklerini sordu. 

Ziyareti dolayısıyla işlemlerin aksamaması uyarısında bulunan Akar'a, başvuru sahipleri işlemlerin hızlı gerçekleştirildiğini, bekleme sürelerinin çok uzun olmadığını belirtti. Bazı yükümlüler ise askerlik şubelerinin tatil günleri ve gece de açık olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Akar, başvuru süresinin bitmesine sayılı günler kala askerlik şubesine gelenlere, "Biraz geç kalmışsınız." dedi.

Yaşının 44 olduğunu belirten bir yükümlüye "Sen epeyce geç kalmışsın" diye espri yapan Akar, memurlardan da yapılan işlemlere ilişkin bilgi aldı.

AKAR: YIĞILMAYI GİDERECKLER
Yükümlülerle bir süre banko başında da sohbet eden Akar, "İşlemlerin olabildiğince hızlı gerçekleşmesi için herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Çeşitli sebeplerden dolayı genç arkadaşlarım zamanında gelemediği için bir yığılma oldu. Bu yığılmayı da gidermek için tüm ilgililer gece gündüz demeden çalışıyor. Böylelikle bu yığılmayı da giderecekler." diye konuştu.

Akar, ziyaretinin ardından askerlik şubesinden ayrıldı. Öte yandan Akar'ın talimatının ardından tatil günleri ve mesai saatleri sonrasında da hizmet vermeye başlayan askerlik şubelerine, son 5 günde 120 binden fazla kişinin başvurduğu öğrenildi.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Yusuf Şahin 31 Ekim 2018 12:06 Arkadaş bizde Albayrak/Van da -17 soğukta 2 saat nöbet tutarak askerlik yaptık,beylerin keyfine bak yahu.Evde işleme gidin bari

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Hulusi Akar
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 29. Genelkurmay Başkanı'yken apoletlerini çıkararak Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar aslen nereli, kaç yaşında eşi Şule Akar ve çocukları hakkında neler biliniyor? Hulusi Akar'ın sıradışı pro

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