Hulusi Akar'dan ABD'nin PKK kararına tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Dışişleri Bakanlığının, Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın başına 12 milyon dolar ödül koymasını "Geç alınmış bir karar" olarak değerlendirdi.

Akar, Sudan'daki temasları kapsamında Sevakin Adası'nda TİKA tarafından yapılan restorasyon çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu. TİKA Başkanı Serdar Çam'dan bilgi alan Akar'ı bölge halkı yoğun ilgiyle karşıladı. Ellerinde Türk ve Sudan bayrakları bulunan çocukları seven Akar, AA muhabirinin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

ÇOK GEÇ KALINDIĞININ ALTINI ÇİZMEK İSTİYORUM

ABD'nin terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yönetecilerini ihbar edenlere yönelik para ödülüyle ilgili değerlendirmesi sorulan Akar, "ABD'nin, Amerikalı dostlarımızın, müttefiklerimizin bu adımını, kararını olumlu bulmakla beraber çok geç kaldığının altını çizmek istiyorum." diye konuştu.

Daha önce de çeşitli seviyelerde yapılan görüşmelerde bu hususlara yönelik muhataplara ciddi bilgiler verildiğini, taleplerde bulunulduğunu aktaran Akar, şunları söyledi:

YPG'YE TIRLARLA SİLAH GÖNDERİLMESİNİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

"Ancak bu, gecikmelerle birlikte de olsa bugün gerçekleşti. Bizim burada yapılan bu çalışmayı önemli bulmakla beraber PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'ye karşı da aynı tutum ve davranışın, aynı bakış açısının geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Çünkü YPG, PKK'dan hiçbir farkı olmayan terörist bir teşkilattır. Teröristlerle ABD'li müttefiklerimizin, dostlarımızın birlik ve beraberliği son derece olumsuz bir görüntü, tablo sergilemekte. Bunun da bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz. Bir taraftan PKK'nın elebaşılarına ödül konulurken diğer taraftan da YPG'ye tırlarla, uçaklarla araç, gereç, silah, mühimmat gönderilmesini bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bunun da bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz."

Basında yer alan bazı ABD'li askerlerle teröristlerle beraber görüntülerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, "Özellikle hududumuza yakın alanlarda görüntü vermelerini bizim kabul etmemiz gerçekten mümkün değil. Bu ayrıca son derece olumsuz ve son derece hassas birtakım gelişmelere de neden olabilir. Bu konuda da yine muhataplarımıza telefonla, yüz yüze yaptığımız çeşitli görüşmelerde bu hususu da dile getirdik. Bizim ABD'li dostlarımıza bir kez daha ifade etmek istiyorum, bir an önce YPG ile görüntü vermekten uzaklaşmaları lazım, herhangi bir şekilde işbirliğimize, ittifaklarımıza zarar vermesini engellemek bakımından."

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