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Hulusi Akar ve Hakan Fidan Rusya'ya gitti çok önemli YPG gelişmesi

Hulusi Akar ve Hakan Fidan Rusya'ya gitti çok önemli YPG gelişmesi

ABD'nin YPG ordusuyla ilgili yaptığı açıklama Türkiye'yi tatmin etmedi. Afrin operasyonu öncesi hükümetten son dakika açıklamalar peş peşe geldi. Başbakan Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'nin daha net açıklama yapması gerektiğini açıklarken flaş bir gelişme yaşandı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fİdan Rusya'ya gitti.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2018 12:27 - Güncelleme: 18-01-2018 12:27

Afrin'e operasyon için bütün hazırlıklar tamamlanmışken Türkiye'den bir son dakika hamlesi geldi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la birlikte operasyonun belki de kilit noktası olan Rusya'ya hareket etti. 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bölgesel güvenlik konuları, Suriye’deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci hakkında görüşmelerde bulunmak üzere Moskova’ya gitti.

ZİYARET KRİTİK ÖNEME SAHİP: Akar ve Fidan'ın Rusya ziyareti Afrin operasyonu için çok kritik bir adım olarak niteleniyor. Zira Rusya, Türkiye'nin Afrin'de savaşacağı terör örgütü YPG ile işbirliği içinde olan ülkelerden biri. Bu ziyaret sonrası Afrin operasyonunun yapılıp yapılmayacağı konusunda önemli gelişmeler bekleniyor.

ABD'NİN AÇIKLAMASI TÜRKİYE'Yİ TATMİN ETMEDİ

ABD NE AÇIKLAMA YAPTI?Türkiye'den gelen tepkiler üzerine ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Suriye'nin kuzeyinde sınır koruma birlikleri kurulacağı" haberleriyle ilgili "Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var. Bu, tamamen yanlış resmedilmiş ve yanlış tanımlanmış bir durum ve bazı kişiler yanlış konuşmuş. Herhangi bir sınır güvenlik gücü kurmuyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Suriye sınırına YPG ordusu konuşlandıracağını açıklayan ABD dün geri adım atarak böyle bir niyetlerinin olmadığını açıklamışlardı. Ancak bu açıklama Türkiye'yi tatmin etmedi. Başbakan Binali Yıldırım, "Amerika bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalı ve tavrını barıştan yana, Türkiye ile hukukunu düzeltmekten yana değiştirmelidir" dedi. Hemen ardından bir açıklama da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, ABD'nin yaptığı açıklamanın tatmin edici olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

- İlişkilerde geri dönülmez hasar açar. Tam olarak bunlar bizi tatmin etti mi hayır. Hani Rakka bitttiğinde ortaklık bitecekti. Silah vermeyeceklerdir. Şu anda YPG'ye yapılan yardımlar esasen Suriye'nin sınır bütünlüğünü tehdit etmektedir.

'GÖRÜŞ AYRILIĞIMIZ OLSA DA RUSYA İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ'

- Afrin'de Rusya'nın az sayıda gözlemcisi var. Tam rakamları ben de bilmiyorum. Rusya asker sayısını bazen azaltıyor bazen çoğaltıyor. Burada gözlemciler var. Biz burada bir müdahale yaptığımız zaman bunu koordineli yapmamız lazım, buradaki Rus gözlemcilerin bundan etkilenmemesi lazım. Biz bugüne kadar birçok adımımızı Rusya'yla koordineli attık. Bazı konularda başından beri görüş ayrılığımız olsa da birlikte çalışıyoruz.

ABD'den Türkiye açıklaması! Endişeleri ciddiye...

ABD geri adım mı attı? Sınır gücü yok ya terör ordusu?

 

 

 

 

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