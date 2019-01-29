Hulusi Akar: TSK her türlü hazırlığı yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde dün yapılan Stratejik İşbirliği Anlaşmaları İmza Töreni'nin ardından, "teknoloji çınarı" olarak nitelendirilen fabrikanın işçileriyle yemekte bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de katıldığı ve samimi bir havada geçen yemek sonrası işçilere hitap eden Akar, hem bölgesel hem küresel düzeyde yaşanan önemli olayları yakından takip ettiklerini belirtti.

FIRAT KALKANI VE ZEYTİN DALI HAREKATINI ANIMSATTI Terörle mücadelede yoğun bir dönemin yaşandığını, geçmişte olduğu gibi önemli başarıların sağlandığını vurgulayan Akar, 24 Temmuz 2015'te başlayan yeni safhanın kararlılıkla sürdürüldüğünün altını çizdi. Teröristlerin, "ulaşılamaz" ve "girilemez" dediği yerlere tek tek girildiğini, o bölgelerin ve inlerinin hainlerden temizlendiğini ifade eden Akar, çukur operasyonları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında sağlanan başarıları anımsattı. Akar, bunlar yapılırken Mehmetçiğin teröristler ile masum vatandaşları çok iyi bir şekilde birbirinden ayırdığına, çevreye, tarihi ve dini yapılara zarar vermediğine dikkati çekti.