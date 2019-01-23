  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Hulusi Akar şehir içinde bulunan kışlaların akıbetinin ne olacağını açıkladı

Hulusi Akar şehir içinde bulunan kışlaların akıbetinin ne olacağını açıkladı

Şehir merkezlerindeki askeri alanların durumunu TBMM gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'a cevap Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan geldi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 23-01-2019 09:46 - Güncelleme: 23-01-2019 09:46

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, şehir merkezlerindeki askeri arazilerin boşaltılması ve boşaltılan alanların ne şekilde değerlendirileceği konusunu ilk olarak 2016 Eylül'ünde TBMM gündemine taşımıştı.

O dönem Başbakan Binali Yıldırım tarafından verilen yazılı yanıtta; komisyonun kurulduğu, kent merkezi dışına taşınacak askeri alanların seçiminde temel kriterlerin oluşturulduğu ve yerel yönetimlerden gelen taleplerin de dikkate alınmasını sağlayacak bir yöntem üzerinde çalışıldığı açıklanmıştı.

TEKRAR GÜNDEME GELDİ
Şehir merkezlerinde bulunan ve taşınması planlanan askeri alanların akıbetini ve komisyonun çalışmalarının ne aşamada olduğunu tekrar meclis gündemine taşıyan CHP'li Bakan'a bu sefer Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yanıt verdi.

AKAR: HAZİNE'YE DEVREDİLEBİLECEK
Akar, verdiği yazılı yanıtta, "Bir kısım kışlalar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin devam eden ihtiyaçları çerçevesinde kullanılmaya devam edilecek, bir kısmı da kamu yararına olacak şekilde değerlendirilecektir. Kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan kışlalar gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmek üzere Hazine'ye devredilebilecektir" dedi.

İZMİR'DEKİ ASKERİ BİRLİKLER TAŞINMAYACAK
İzmir şehir merkezindeki askeri birliklerin şehir dışına taşınıp taşınmayacağına ilişkin son duruma dair ise "İzmir şehir merkezindeki askeri birliklerin şehir dışına taşınması ve arazilerin başka kurum ve kuruluşlara tahsisine ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır" yanıtı verildi.

ASKERİ ALANIN KATARLILARA SATILDIĞI İDDİASINA YANIT
İzmir Özdere'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait ve hali hazırda hizmete devam etmekte olan askeri kamp alanın Katarlılara satıldığı iddiaları kamuoyunun gündemine gelmiş, geçen eylül ayında konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP'li Murat Bakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi vermişti.

Söz konusu iddialara da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yanıt verdi. Satış iddialarını reddeden Akar, verdiği yazılı yanıtta "Özdere'de bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı sorumluluğundaki Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı ile ilgili herhangi bir satış işlemi yapılmamış olup, kullanımına devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Hulusi Akar şehir içinde bulunan kışlaların akıbetinin ne olacağını açıkladı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 23 Ocak 2019 10:07 Tüm şehirlerde askerî alanlar birer orman gibi. Şehirlere nefes aldırıyorlar. Askeri alan olarak kalmalı. Yoksa ranta kurban giderler. Yazık olur. Kimseye zararı olmayan yerler. sessiz ve sakince aynen kalmalilar.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro