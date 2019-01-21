Hulusi Akar: PKK eşittir YPG bunun hiçbir tartışması yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kara Harp Okulu'nda konuştu. Hulusi Akar, "PKK'nın YPG'den farkı yoktur. Bunun bilinmesi lazım. Anlamak isteyen herkesin anlayacağı bir gerçek. PKK eşittir YPG" dedi.

Bakan Hulusi Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

-Personelimizin tecrübe kazanmasına çalışacağız.

-Koalisyon güçlerinden hiçbiri Türkiye gibi DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele etmemiştir.

-PKK'nın YPG'den farkı yoktur. Bunun bilinmesi lazım. Anlamak isteyen herkesin anlayacağı bir gerçek. PKK eşittir YPG.

-Türkiye, bu coğrafyanın kaderidir. Biz bu coğrafyada varız var olacağız.

-Akıl ve bilimi esas alacağız. Akıl ve bilim çerçevesinde bütün çalışmalarımızı yönlendireceğiz. Diğer bir aradığımız özellik de savaşçı ruh, üstün fiziki özellikler. Öğrencilerimizin bazı düşünce kalıplarına ulaşmış olması lazım. Bunlar; müşade, muhakemedir.

-Atatürk'ün söylediği önemli bir husus var; 'Bir ordunun kıymeti zabitan ve kumanda heyetinin kıymeti ile ölçülür'