Hulusi Akar: Kazdığı çukurlara kendisi gömülecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK/PYD/YPG’nin Münbiç'ten çıkarılacağına ilişkin sözler verilmiş olmasına rağmen terör örgütü Afrin'de olduğu gibi Münbiç’te de hendekler kazmaktadır. Terör örgütü yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir” dedi.
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