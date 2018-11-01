Hulusi Akar: Kazdığı çukurlara kendisi gömülecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK/PYD/YPG’nin Münbiç'ten çıkarılacağına ilişkin sözler verilmiş olmasına rağmen terör örgütü Afrin'de olduğu gibi Münbiç’te de hendekler kazmaktadır. Terör örgütü yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir” dedi.

Detaylar geliyor...