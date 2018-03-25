Hulusi Akar ilk kez anlattı: Bir çocuk sesinden dolayı...

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar meskun mahal operasyonlarında TSK mensuplarının hassasiyetine dikkat çekerek, Diyarbakır Sur'daki operasyon sırasında bir çocuk sesinden dolayı operasyonun ötelendiğini açıkladı. Akar bir uzman çavuşun şahit olduğu o anları anlattı.

Orgeneral Akar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Konferans Salonu'nda, Türkiye'deki 185 üniversitenin rektörü, siyasal bilimler fakültelerinin dekanları, uluslararası ilişkiler bölümlerinin başkanları ve konuyla ilgili akademisyenlere, "Türkiye ve Dünya Güvenlik Politikaları ve Eğitim" konulu konferans verdi. 

Ülkenin, milletin terörden çok çektiğini, şehitlerin ve gazilerin olduğunu, orada yaşayan vatandaşların çok büyük huzursuzluklarının olduğunu dile getiren Akar, "24 Temmuz 2015'ten itibaren devlet tek ses. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"BİR ÇOCUK SESİNDEN DOLAYI SUR OPERASYONU 15 GÜN ÖTELENDİ"

Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının meskun mahaldeki operasyonlarında çok değişik anlar yaşandığını, Mehmetçik'in kalbinin ne kadar temiz ve ne kadar iyi niyetli olduğunun çok önemli göstergelerinin bulunduğunu aktardı. Operasyonlardan fotoğraflar paylaşan Akar, "Operasyonları belki 15 gün önce bitirebilirdik, belki bir ay önce bitirebilirdik, Afrin, il ve ilçeler dahil. Bir çocuk sesinden dolayı Sur operasyonu 15 gün ötelendi." dedi.

Bir uzman çavuşun Sur'daki bölük komutanına "Bir çocuk sesi duydum, burada bir aile olabilir." dediğini aktaran Akar, o sırada ateş edip orayı bir anda tahrip etmenin mümkün olduğunu ancak çocuk olabilir endişesi ile çok ince, çok sabırlı bir çalışma yürütüldüğünü anlattı.

  • Güncel 25 Mart 2018 11:14
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