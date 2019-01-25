Hulusi Akar emekli astsubaylara müjdeyi verdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) temsilcileri ve muvazzaf astsubaylarla Etiler Orduevi'nde hafta içi düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin subayı, astsubayı, uzman erbaşı ve kuvvet komutanlıklarıyla bir bütün olduğunu belirten Bakan Akar, "Subay ve astsubay et ve tırnak gibidir, ayrım yapılması imkansızdır. Gece gündüz, kıtada, operasyonlarda tüm görevlerde beraberler." diye konuştu.

Bütünün bir parçası astsubayları "olmazsa olmaz" olarak nitelendiren Akar, "Astsubaylarımızın bir eli karargahta bir eli erbaş ve erlerdedir. Astsubaylarımızın teknik, idari, komuta konusundaki rolleri yadsınamaz, hiçbir şekilde göz ardı edilemez. Herkes astsubaylarımızın öneminin ve değerinin farkında, bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Subay ve astsubayların kişisel gelişimlerine değinen, bu konudaki çalışmaları önemli olarak değerlendiren Bakan Akar, şunları söyledi:

"Astsubaylarımızın özlük haklarıyla ilgili önemli çalışmalar yaptık. Statü geçiş kontenjanlarında astsubaylarımızın lehine artış oldu. Tüm personelin özlük haklarında 400 lira artış oldu. Ayrıca muvazzaflardan özel ihtisas sahibi astsubaylara ilave değişik rakamlar verildi. Gelen talepler arasında rütbe yaş haddinin 55'ten 60'a çıkarılması var. Bir diğer konu ise derece ve kademe konusu. Bu konudaki çalışmalarımız da sürüyor. Gazi astsubaylarımızdan 40 yaşını doldurmayanlara statü geçişleri için ilave hak verildi. Ayrıca sadece emekli astsubaylarımızı hedef alan, onların özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan bir çalışma içindeyiz. İnşallah bu konuyu da kısa süre içinde çözeceğiz."