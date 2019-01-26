  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Hulusi Akar çocukluk arkadaşını son yolculuğuna uğurladı

Hulusi Akar çocukluk arkadaşını son yolculuğuna uğurladı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de hayatını kaybeden çocukluk arkadaşı Bekir İmamoğlu'nu (70) son yolculuğuna uğurladı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 26-01-2019 14:30 - Güncelleme: 26-01-2019 14:30

Kayseri'de şeker, tansiyon ve kalp rahatsızlıkları bulunan iş adamı Bekir İmamoğlu, yaşamını yitirdi. İmamoğlu için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yaptırılan Orgeneral Hulusi Akar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Bekir İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı Bakan Hulusi Akar ile Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve ilçe belediye başkanları katıldı. Bakan Akar, İmamoğlu'nun yakınlarına taziyede bulundu.

Öğle kılınan cenaze namazının ardından Bakan Akar, çocukluk arkadaşı İmamoğlu'nun tabutuna omuz vererek, cenaze aracına kadar taşıdı. Bekir İmamoğlu'nun cenazesi, İmamoğlu Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

PAYLAŞ tw fb
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Hulusi Akar çocukluk arkadaşını son yolculuğuna uğurladı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro