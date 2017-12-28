  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSenin Bankan'da tüm ATM'lerden para çekmek bedava
eposta yazdır zoom+ zoom-

Hulusi Akar: Bu terör belası ülkemizden silinecek

Hulusi Akar: Bu terör belası ülkemizden silinecek

Genelkurmay Başkanı Akar: "Yurt içinde, yurt dışında, karada, havada yapılan bu mücadele aralıksız devam edecek ve bu terör belası ülkemizden silinecek" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-12-2017 18:12 - Güncelleme: 28-12-2017 18:12

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte 3 gün önce Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit olan sözleşmeli er Ferhat Muratoğlu'nun (23) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan taziye çadırına gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, burada şehidin babası Şener, annesi Nurten ve kardeşleri Deniz ile Hatice Muratoğlu ve yakınlarına başsağlığı diledi.

TERÖR BELASI ÜLKEMİZDEN SİLİNECEK

Şehit Ferhat Muratoğlu için Kur’an-ı Kerim okunup dua edildi. Burada konuşan Orgeneral Akar, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, şunları söyledi: "Şehidimiz Ferhat, etrafında çok iyi bilinen, 'Dadaş' olarak çağrılan, kahraman, yiğit, gerçekten cengaver bir evladımızdı. Vatan için, millet için yaptığı çalışma sırasında hayatını kaybetti. Şehadet mertebesine ulaştı. Hepinizin bildiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri bir bütün halinde, milletinin emrinde, gece demeden, gündüz demeden karda kışta, soğukta, sıcakta vatanı için, milleti için, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için mücadelesini aralıksız sürdürmektedir. Bu mücadeledeki azim ve kararlılık bitmiyor, bilakis aynı şiddet ve aynı tempoda en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir.

Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah yurt içinde ve yurt dışında, karada ve havada yapılan bu mücadele aralıksız devam edecek. Ve bu terör belası ülkemizden silinecek. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu konuda son derece kararlı, son derece azimlidir. Bu karar değişmeyecek. Bu şekliyle inşallah ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru sağlanacak ve herkes rahata, huzura erecek. Bu mücadele sırasında kaybettiğimiz, şehitlik mertebesine ulaşan mensuplarımızın hiçbirinin kanının bir damlası dahi yerde kalmadı, kalmayacak"

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Hulusi Akar: Bu terör belası ülkemizden silinecek haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 28 Aralık 2017 18:59 AVRUPA KONSEYİ’NDEN LİNÇ SERBEST KHK'SI AÇIKLAMASI: İNCELEMEYE ALDIK!

    CEVAP YAZ 2 4
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat