Hulusi Akar 20 yıl sonra gidip onu buldu!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, geçen ay Tunceli'deki birlik denetiminin ardından Hozat'ta Tugay Komutanlığı yaptığı sırada tanıştığı ve arkadaş olduğu Ahmet Yurt ile yeniden bir araya geldiği ve eski günleri yad etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, geçen ay Tunceli'deki birlik denetiminin ardından Hozat'ta Tugay Komutanlığı yaptığı sırada tanıştığı ve arkadaş olduğu Ahmet Yurt ile yeniden bir araya geldiği ve eski günleri yad etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın geçen ay Tunceli'deki birlik denetiminin ardından, Hozat'ta Tugay Komutanlığı yaptığı sırada tanıştığı ve arkadaş olduğu Ahmet Yurt ile bir araya geldiği ve eski günleri yad ettiği öğrenildi. Twitter

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Orgeneral Akar, mart ayı sonunda Tunceli'deki birlikleri ziyaret etmiş, Hozat ilçesindeki "Kut-ül Amare Fatihi" olarak bilinen 51'inci Komando Tugay Komutanlığında da denetlemelerde bulunmuştu. Akar, söz konusu birlikte, 1998-2000 yıllarında komutanlık yapmıştı. Orgeneral Akar, tugaydaki denetlemeleri sonrasında bir başka görüşme daha gerçekleştirdi. Akar, Hozat'ta Tugay Komutanı olduğu dönemde tanıştığı ve arkadaş olduğu Ahmet Yurt ile denetlemelerinin ardından bir araya geldi. Twitter

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"Ahmet Dede" olarak bilinen ve ilçenin tanınmış isimlerinden olan Yurt ile görüşen Orgeneral Akar, eski günleri yad etti. Sağlık durumu iyi olmayan Yurt'tan tedavi sürecine ilişkin bilgi alan Akar, eski arkadaşıyla bir süre sohbet etti. Twitter

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