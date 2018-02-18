Hulus Akar ve kuvvet komutanları sınırda!

TSK'nın Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 30. güne girildi. Afrin'den son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1614 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulus Akar ve kuvvet komutanları Suriye sınırındaki birliklerde denetlemelerde bulunuyor.

TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum... Son dakika açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1614 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AKAR VE KOMUTANLAR SURİYE SINIRINDA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Kilis ve Hatay üzerinde helikopterle dolaşıp, harekatın son durumuna ilişkin bölgedeki komutanlardan bilgi aldı.