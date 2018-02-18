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Hulus Akar ve kuvvet komutanları sınırda!

Hulus Akar ve kuvvet komutanları sınırda!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulus Akar ve kuvvet komutanları Suriye sınırındaki birliklerde denetlemelerde bulunuyor.

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Eklenme Tarihi: 18-02-2018 17:06 - Güncelleme: 18-02-2018 17:06

TSK'nın Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 30. güne girildi. Afrin'den son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1614 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulus Akar ve kuvvet komutanları Suriye sınırındaki birliklerde denetlemelerde bulunuyor.

TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum... Son dakika açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1614 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AKAR VE KOMUTANLAR SURİYE SINIRINDA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Kilis ve Hatay üzerinde helikopterle dolaşıp, harekatın son durumuna ilişkin bölgedeki komutanlardan bilgi aldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Yeter BEEEEEEEEEEEEE! 18 Şubat 2018 17:28 Tekbir, sela, dua.................. Sinop’un Gerze İlçesi’ndeki Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencilerine Afrin operasyonuna destek amacıyla askeri kıyafet giydirildi, sela okutuldu.

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KİMDİR ?
Hulusi Akar
HULUSİ AKAR KİMDİR?

Hulusi Akar (1952, Kayseri), Türk asker ve 29. ve mevcut Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı'dır. 1972 yılında Kara Harp Okulu'nu, 1973 yılında da Piyade Okulu'nu tamamladı. 1980 yılına kadar Türk Kara Kuvvetleri bünyesin

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