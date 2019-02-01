Hükümetten sera çiftçisine 30 milyon lira tazminat

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'daki hortum felaketiyle ilgili olarak sera sigortası ödemelerine 24 Ocak itibariyle başlandığını söyledi. 31 Ocak'a kadar bir 380 hasar dosyasını sonuçlandırıldığını ifade eden Pakdemirli, TARSİM'de 30 milyon lira tazminat ödemesi yapıldığını kaydetti.

Bakan Pakdemirli, Denizli'nin düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Denizli'nin girişimci ve yardımsever duygusuyla Ege'nin lokomotif şehri olduğunu söyledi.

Tarım açısından iyi bir noktada olduklarını ve tarıma dayalı sanayide daha gidilecek yerin olduğunu belirten Pakdemirli, ileriki yıllarda dünyayı doyuranın dünyanın lideri olacağını, gıda ve tarımın çok önemli olduğunu vurguladı.

"DENETİMLER 40 MİSLİ ARTIRILDI"

Bakan Pakdemirli, hava şartları ve doğa olaylarından dolayı zaman zaman fiyat artışının yaşandığının altını çizerek, bu konuda fırsatçılara fırsat vermemek anlamında gıda denetimlerini 40 misli artırdıklarını söyledi.

Süt prim desteğini 10 kuruştan 25 kuruşa çıkarttıklarını hatırlatan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Süt üretiminde yüzde 350 artışla 382 bin tona gelmiş. 41 ilimizdeki hayvancılık desteklerimize devam maksadıyla da bu yatırımlarda da yüzde 50 hibe desteği sağlamaya devam ediyoruz. Kırsal kalkınmaya destek olarak da 40 milyon lira hibemiz oldu. Denizli'ye son 16 yılda tam 2 milyar lira hibe vermişiz tarım ve hayvancılık alanlarında."

"30 MİLYON LİRA TAZMİNAT ÖDEMESİNİ YAPTIK"

Pakdemirli, Antalya'da etkili olan şiddetli yağış, kuvvetli fırtına ve hortum nedeniyle 24-31 Ocak'a kadar 2 bin 845 adet sera sigortası ve bin 343 adet açık alan bitkisel ürün hasar ihbarı yapıldığını aktararak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Antalya genelindeki hasar ihbar sayısı ise 4 bin 188. Sera sigortası hasar tespit işlemlerine 24 Ocak itibarıyla başladık. Önceliği de en yüksek hasarlı seralara verdik. 31 Ocak'a kadar da bin 380 hasar dosyasını sonuçlandırarak TARSİM'de 30 milyon lira tazminat ödemesini yaptık."