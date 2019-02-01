  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Hükümetten sera çiftçisine 30 milyon lira tazminat

Hükümetten sera çiftçisine 30 milyon lira tazminat

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'daki hortum felaketiyle ilgili sera çiftçisine 30 milyon lira tazminat ödendiğini söyledi. Bakan Pakdemirli, fiyat artışlarını kontrol etmek için denetimlerin artırıldığını kaydetti.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 01-02-2019 21:31 - Güncelleme: 01-02-2019 21:31

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'daki hortum felaketiyle ilgili olarak sera sigortası ödemelerine 24 Ocak itibariyle başlandığını söyledi. 31 Ocak'a kadar bir 380 hasar dosyasını sonuçlandırıldığını ifade eden Pakdemirli, TARSİM'de 30 milyon lira tazminat ödemesi yapıldığını kaydetti.

Bakan Pakdemirli, Denizli'nin düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Denizli'nin girişimci ve yardımsever duygusuyla Ege'nin lokomotif şehri olduğunu söyledi. 

Tarım açısından iyi bir noktada olduklarını ve tarıma dayalı sanayide daha gidilecek yerin olduğunu belirten Pakdemirli, ileriki yıllarda dünyayı doyuranın dünyanın lideri olacağını, gıda ve tarımın çok önemli olduğunu vurguladı.

"DENETİMLER 40 MİSLİ ARTIRILDI"

Bakan Pakdemirli, hava şartları ve doğa olaylarından dolayı zaman zaman fiyat artışının yaşandığının altını çizerek, bu konuda fırsatçılara fırsat vermemek anlamında gıda denetimlerini 40 misli artırdıklarını söyledi.

Süt prim desteğini 10 kuruştan 25 kuruşa çıkarttıklarını hatırlatan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Süt üretiminde yüzde 350 artışla 382 bin tona gelmiş. 41 ilimizdeki hayvancılık desteklerimize devam maksadıyla da bu yatırımlarda da yüzde 50 hibe desteği sağlamaya devam ediyoruz. Kırsal kalkınmaya destek olarak da 40 milyon lira hibemiz oldu. Denizli'ye son 16 yılda tam 2 milyar lira hibe vermişiz tarım ve hayvancılık alanlarında."

"30 MİLYON LİRA TAZMİNAT ÖDEMESİNİ YAPTIK"

Pakdemirli, Antalya'da etkili olan şiddetli yağış, kuvvetli fırtına ve hortum nedeniyle 24-31 Ocak'a kadar 2 bin 845 adet sera sigortası ve bin 343 adet açık alan bitkisel ürün hasar ihbarı yapıldığını aktararak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Antalya genelindeki hasar ihbar sayısı ise 4 bin 188. Sera sigortası hasar tespit işlemlerine 24 Ocak itibarıyla başladık. Önceliği de en yüksek hasarlı seralara verdik. 31 Ocak'a kadar da bin 380 hasar dosyasını sonuçlandırarak TARSİM'de 30 milyon lira tazminat ödemesini yaptık."

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Hükümetten sera çiftçisine 30 milyon lira tazminat haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro