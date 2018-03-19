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Hükümetten şaşırtan Hasan Celal Güzel kararı!

Hükümetten şaşırtan Hasan Celal Güzel kararı!

Vefat eden eski bakan Hasan Celal Güzel’in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "2018 yılını Hasan Celal Güzel yılı ilan edeceğiz" dedi.

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 13:27 - Güncelleme: 19-03-2018 13:27

Denizli’de fizik tedavi amaçlı gittiği bir termal otelde rahatsızlan eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Celal Güzel, ilk müdahalenin ardından dün Ankara’ya sevk edildi.

Akciğer enfeksiyonu ve bağırsak problemi tanısıyla Güven Hastanesi’nde tedavi altına alınan Güzel 73 yaşında hayatını kaybetti. Hastaneye taziye ziyaretine gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Hepimizin, milletimizin başı sağolsun. Türkiye’nin yetiştirdiği çok değerli bir insan. Bürokraside çok değerli işler yapmış biri. Kendisine rahmet diliyoruz, yakınlarının açısını paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

MİLLETİMİZ ONU ÖZELLİKLE 28 ŞUBAT DÖNEMİNDEKİ DİK DURUŞUYLA HATIRLAYACAK: Ailenin yanına gelerek taziye ziyaretinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da, Güzel’in sadece siyaset için değil Türkiye için çok önemli bir kayıp olduğunu dile getirerek, "Hasan Celal Güzel ülkemizin nadide evlatlarından birisiydi. Milletin dertleriyle dertlenen büyük bir dava adamıydı. Bizim uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Kendisini kaybetmiş olmaktan dolayı büyük bir üzüntü duyuyoruz.

DİK DURUŞUYLA HATIRLANACAK!

Milletimizin her ferdi onu özellikle 28 Şubat dönemindeki dik duruşuyla hatırlayacaktır. Çoğu insanın kaçacak delik aradığı bir ortamda, Hasan Celal Güzel büyük bir fedakarlıkla ortaya çıkarak millete zulüm edilmesine mani olmaya çalıştı. O baskıcı zorbalara karşı sonuna kadar direndi.

YÜREKLERİMİZDE UNUTULMAZ BİR YER EDİNDİ

Darbelere karşı duruşuyla bilinen yönüyle halkımız tarafından ’Tank Hasan’ diye isimlendirildi. Aynı şekilde 15 Temmuz sonrasında FETÖ eşkıyalarına karşı gösterdiği tavırla hepimizin yüreklerinde unutulmaz bir yer inşa etti. Allah rahmet eylesin. Biz de bundan sonra her yılı bir kültür ve sanat adamıyla ilgili bir yıl olarak ilan edecek, çeşitli etkinlikler yapacağız. 2018 yılını Hasan Celal Güzel yılı ilan edeceğiz" şeklinde konuştu. Taziye ziyaretine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da katıldı.

Hasan Celal güzel için yarın Meclis’te devlet töreni düzenlenecek. Güzel, Hacı Bayram Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda defnedilecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • idea 19 Mart 2018 14:15 ''Türkiye için çok önemli bir kayıp'' ne demek ? Biri bana bunu açıklayabilir mi?

    CEVAP YAZ 0 0
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KİMDİR ?
Numan Kurtulmuş
NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR?

64. ve 65 hükümette Başbakan Yardımcısı olan Numan Kurtulmuş 1959′de Ünye’de dünyaya gelmiştir. İsmini aldığı dedesi Numan Kurtulmuş, Kurtuluş Savaşı’nda Çanakkale, Erzurum, Batum ve Azerbaycan cephelerin

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