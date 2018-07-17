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Hükümetten sanayi verilerine ilişkin ilk açıklama

Hükümetten sanayi verilerine ilişkin ilk açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi üretimi mayıs ayında da beklentileri aşmış ve yüksek büyümesini sürdürmüştür" dedi.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 12:49 - Güncelleme: 17-07-2018 12:49

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sanayi üretimiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Varank'ın açıklamaları şöyle: "Sanayi üretimi mayıs ayında da beklentileri aşmış ve yüksek büyümesini sürdürmüştür.

Veriler yılın ikinci çeyreğinde de ekonominin sanayi üretimi öncülüğünde büyüdüğünü göstermektedir.

Seçimlerin ardından belirsizliğin ortadan kalkması, kısa dönem içinde yatırımların hızla artmasının önünü açacak." dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank aslen nereli eşi ve çocukları kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın isimlerden olan Mustafa Varank kaç yaşında? Mustafa Varank 1976 yılında Trabzon'un Of ilçesinde d&uum

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