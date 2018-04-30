Hükümetten emekliye bayram ikramiyesi

Başbakan Binali Yıldırım, 12 milyonun üzerinde emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1000 TL ikramiye verileceğini söyledi. Bu imkandan tüm emekliler, dul ve yetimlerin faydalanacağını ifade eden Yıldırım, hükümetin bu ödeme için kaynak sorunu olmadığını söyledi.

Binali Yıldırım, Bakan Kurulu sonrası açıklama yaptı. Türkiye'de 12 milyonun üzerinde emeklinin bulunduğunu söyleyen Yıldırım, tüm emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1000 TL ikramiye verileceğini ifade etti. Yıldırım, ikramiyeden dul ve yetimlerin de yararlanacağını kaydetti. Yıldırım şöyle konuştu:

"Emeklilerimiz daha fazlasına layık. Bunun bilincindeyiz inşallah imkanlarımız daha da geliştikçe daha da artacaktır. Böylece 12 milyon üzerindeki emeklimize ister az maaş alsın ister çok maaş alsın bu bir bayrak ikramiyesi olarak düşünülen bir şey! Burada bir ayrım yapmıyoruz. Standart ve eşit miktarda, aldığı maaşa bakmadan böyle bir imkanı sağlamış olacağız.

"MUHALEFET YAYGARAYA BAŞLAR"

Bunun üzerinden muhalefet hemen yaygara yapmaya başlar. AK Parti, 15 yılda ülkeyi 3.5 kat büyüttüğüne göre bütçeyi 750 milyara kadar çıkardığına göre bunların da tabii ki karşılığı olacaktır. Hamdolsun 2018'in Maliye Bakanlığı'nın bütçesinin üzerinde gelir var. Ondan dolayı da kaynak sorunumuz yok. Çeşitli şekilde satışlar var oradan gelen paralar var. Ayrıca bu planlanan gelirlerin üzerinde gelir geliyor. Bunun hesabı kitabı yapıldı buna göre karar verildi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle bu çalışmalar tamamlandı. Bu kanun tasarısı Meclis'e iletmiş oluyoruz. Bunu yapmakla AK Parti iktidarının 15 yıldır uyguladığı ekonomik politikalar, sıkı duruş bitmiş değil. Kamunun daha verimli çalışması ayrıca vergi kanunları olmak üzere bir çok alanda reformlarla inşallah seçimden sonra oluşacak parlamentoda ele alınacak.'