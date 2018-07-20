Hükümetten 'Akın İpek' açıklaması

Koza-İpek Holding'e ilişkin 'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında 77 yıl hapis cezası istenen ve Londra'da bulunan İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek'e ev hapsi verildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuya ilişkin olarak, “Süreci takip ediyoruz. Biz bağımsız Türk yargısına bunlar iade edilsin diyoruz” dedi.



İngiliz makamları İpek'i yakalama kararı çıkararak mahkemeye sevk etti. İpek'in Londra'dan ayrılmaması kararı verildi. Öte yandan İpek'in pasaportuna da el konuldu. 'FETÖ' çatı davasının firari sanığı olan ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kısa bir süre önce Londra’da görüntülenmişti.



Kent merkezindeki "Temple" semtindeki lüks, tarihi binada bir ofisi merkez olarak kullanan İpek’in, kentin finans merkezi The City’de ve Gray's Inn Road’da da birer ofisi bulunduğu belirtilmişti.