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Hükümetten 'Akın İpek' açıklaması

Hükümetten 'Akın İpek' açıklaması

FETÖ'nün önemli isimlerinden firari iş adamı Akın İpek’in İngiltere'de pasaportuna el konulmasıyla ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den açıklama geldi.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 11:18 - Güncelleme: 20-07-2018 11:18

Koza-İpek Holding'e ilişkin 'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında 77 yıl hapis cezası istenen ve Londra'da bulunan İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek'e ev hapsi verildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuya ilişkin olarak, “Süreci takip ediyoruz. Biz bağımsız Türk yargısına bunlar iade edilsin diyoruz” dedi.

İngiliz makamları İpek'i yakalama kararı çıkararak mahkemeye sevk etti. İpek'in Londra'dan ayrılmaması kararı verildi. Öte yandan İpek'in pasaportuna da el konuldu. 'FETÖ' çatı davasının firari sanığı olan ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kısa bir süre önce Londra’da görüntülenmişti.

Kent merkezindeki "Temple" semtindeki lüks, tarihi binada bir ofisi merkez olarak kullanan İpek’in, kentin finans merkezi The City’de ve Gray's Inn Road’da da birer ofisi bulunduğu belirtilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 20 Temmuz 2018 11:21 Yani havuz AAnin haberi bir mit yalanıdır.

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KİMDİR ?
Abdulhamit Gül
ABDULHAMİT GÜL KİMDİR?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül kimdir aslen nereli, eşi İlknur Gül ve çocukları hakkında merak edilenler: Abdulhamit Gül aslen Gaziantepli. 1977 Nizip doğumlu olan Abdulhamit Gül imam hatip lisesi mezunu. Ankara Ünivers

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