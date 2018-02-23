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Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Hollanda açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Hollanda açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan son dakika Holanda açıklaması! Bozdağ, yaptığı açıklamada "Hollanda parlamentosunun iftira kararı, yük hükmündedir. Türk tarihinin hiç bir döneminde soykırım suçu, utancı ve ayıbı yoktur." dedi

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Eklenme Tarihi: 23-02-2018 20:53 - Güncelleme: 23-02-2018 20:53

Başbakan yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Hollanda Parlamentosunun iftira kararı, Türkiye için yok hükmündedir. Türk tarihinin hiçbir döneminde soykırım suçu, utancı ve ayıbı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hollanda Parlamentosu'nun iftira kararı, Türkiye için yok hükmündedir. Türk tarihinin hiçbir döneminde soykırım suçu, utancı ve ayıbı yoktur. Hollanda Parlamentosunun iftira kararı, Türkiye için yok hükmündedir. Türk tarihinin hiçbir döneminde soykırım suçu,utancı ve ayıbı yoktur. Tarihi kayıtlar ve arşiv belgeleri, bu hakikatin şahididir. Tarih, arşiv kayıtları ve hakikat, parlamento kararlarıyla asla değiştirilemez."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Asi Turk 23 Şubat 2018 22:17 ancak boyle cik cik konusursunuz niye sizde ollandanin Afrika devletlerindeki katliamlari parlementoya tasiyamiyorsunuz ancak uzaktan konusursunuz madem hukumetsiniz bu kararin alinmamasi icin ne gibi girisimlerde bulundunuz

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