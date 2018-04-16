Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan Macron'a yanıt!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'Türkiye ile Rusya'yı ayırdık' sözlerine yanıt veren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Suriye politikamız hakkın ve doğru olanın yanında olmaktır, Rejimin terör örgütlerinin desteklenmesine karşıyız. Türkiye ABD ile aynı hedeflere koşan bir ülke. bölgede bilek güreşine karşıyız" dedi.

Suriye politikamız, herhangi bir ülkenin yanında veya karşısında olma politikası değildir, hakkın ve doğrunun yanında olma politikasıdır.

Kılıçdaroğlu kendi milletvekillerini Esed'e gönderiyor, onunla fotoğraf çektiriyor. Öte yandan da Esed'in bütün yaptıklarını yok sayarak adeta Esed'e üstü kapalı bir destek veriyor. Şu anda yaptığı budur.

Konvansiyonel silahlarla öldürme de kimyasal silahlarla öldürme gibi aynı şekilde suçtur. Çünkü ikisinde de masum insanları, sivilleri, çaresiz olanları, savunmasız insanları öldürüyorsunuz.