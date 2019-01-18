Hükümet internetin tüm ülkede kesilmesini emretti!

Ülkenin en büyük internet sağlayıcısı Econet Wireless tarafından yapılan açıklamada hükümetin, ikinci bir emre kadar interneti tamamen kesmelerini istediği söylendi.

Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Zimbabve'de akaryakıt zammından sonra artan protestoları engellemek isteyen hükümet, Econet Wireless’a ikinci bir emre kadar interneti tamamen kesmesini söyledi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada "Avukatlarımız, mahkeme aksi bir karar verene kadar talimata uymamız gerektiğini belirtti" ifadeleri kullanıldı.

Protestolarda polisin, göstericilere uyguladığı müdahaleye ilişkin fotoğrafların yayılmaması amacıyla interneti yasaklamak istendiği iddia edildi

5 kişi öldü

Ülkede üç gün önce petrol fiyatlarındaki artış sonrasında düzenlenen gösteriler sırasında 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 68 kişi yaralanmıştı.